El PS demana la documentació de tots els canvis del pressupost posteriors al 14 de març

El grup parlamentari socialdemòcrata demana al Govern tota la informació relativa a qualsevol canvi que s'hagi produït en el pressupost aprovat el 27 de febrer. A través d'un comunicat, la formació indica que ha pogut assabentar-se de la voluntat de fer canvis en el pressupost del 2020 a causa de la situació d'emergència sanitària ocasionada per la Covid-19. Així, el conseller del PS, Roger Padreny, ha sol·licitat els documents o les actes on s'exposin els canvis aprovats després del 14 de març, especificant per cada canvi: el concepte, subconcepte, partida i programa.

"Aquesta informació ens permetrà conèixer quins projectes prioritza el Govern per cada ministeri", ha explicat Padreny. En aquest sentit, ha declarat que han pogut saber que en el ministeri d'Ordenament Territorial s'han considerat imprescindibles l'actuació a la Portalada o la passarel·la que ha d'unir la plaça del Poble amb el carrer de la Vall. Per tant, el conseller ha detallat que quedarien pendents inversions anunciades com ara la dels pisos socials, la transformació digital de l'administració o la creació d'un parc tecnològic per facilitar l'arribada i l'acollida d'empreses vinculades al sector tecnològic, biològic i numèric, entre d'altres.