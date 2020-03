El PS demana una prestació per desocupació de 1.300 euros per als autònoms

El grup parlamentari socialdemòcrata (PS) ha proposat al Govern que es faci càrrec d'una prestació per desocupació de 1.300 euros per autònoms i que no només es pagui durant el període de crisi sanitària, sinó també més enllà per permetre la reactivació de l'economia un cop acabada la crisi. Aquesta mesura forma part d'un paquet de modificacions dels reglaments de prestacions que el PS ha fet arribar al Govern.

En aquest sentit, el primer secretari del partit, Gerard Alís, ha volgut destacar la importància de tenir especial atenció als autònoms, ja que arran de la crisi financera molts assalariats es van convertir en autònoms. A través d'un comunicat, la formació ha indicat que ha proposat una mesura "similar a la prestació que existeix per assalariats i que permet garantir uns ingressos durant aquest període de desocupació involuntària". Des del PS també han demanat que els treballadors per compte propi que puguin treballar, però que s'hagin de quedar a casa per la cura de menors de 14 anys o fills amb discapacitat, percebin 709 euros, una tercera part del salari mitjà interprofessional.

D'altra banda, els socialdemòcrates també consideren que cal un esforç per agilitzar l'accés als crèdits tous als autònoms i a les petites empreses, perquè segons ha declarat Alis, sembla que els decrets "estiguin destinats a grans empreses amb departaments financers que poden recollir i presentar tota la documentació que se sol·licita". A més, des del partit també han indicat que el finançament d'aquestes mesures hauria de sortir del pressupost de l'estat.

Finalment, en el document, el PS també ha aportat una sèrie de propostes de modificacions del reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris en relació amb els ajuts a l'habitatge i per desocupació involuntària per a assalariats. Tal com indiquen en el comunicat, amb aquestes mesures volen proveir de recursos la ciutadania per fer front a les despeses relacionades amb el lloguer i de l'altra, augmentar els recursos per a les famílies.