El PS demana per la situació de l'Observatori d'igualtat

La consellera general del grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Salazar, ha manifestat aquest dimecres que ha demanat al Govern com està la situació de l'Observatori d'igualtat, que té com a objectiu la discriminació de les dades per sexes i així poder portar a terme polítiques efectives en protecció a les dones.

Salazar recordava que "la llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació encarregava al Govern desenvolupar els reglaments per constituir l'Observatori d'igualtat en sis mesos. Aquest període va finalitzar el 21 de setembre del 2019. Per aquest motiu el PS denuncia que encara no ha rebut informació per part de l'executiu: "Vam poder accedir a un esborrany fa temps, però no com a grup parlamentari ni com a partit, sinó com integrants d'associacions feministes d'Andorra. Com a partit i com a grup parlamentari el Govern no ens ha donat cap informació", ha lamentat Salazar.

Salazar ha recordat que "des del grup parlamentari socialdemòcrata vam demanar els imports de les indemnitzacions a dones maltractades dels darrers quatre anys en casos d'insolvència dels agressors per sol·licitar que l'executiu actués com a responsable en última instància en cas d'insolvència dels agressors. La resposta per part del Govern va ser que no tenien aquestes dades. Aquesta demanda d'informació feia referència a la voluntat de l'executiu de ratificar el Conveni d'Istanbul amb una reserva que deixa descobertes a les dones maltractades en cas d'insolvència dels agressors.

"Les dades són essencials: demanem què és el que passa amb l'Observatori, perquè és qui ha de discriminar les dades per poder fer polítiques efectives en protecció de les dones. La nostra preocupació és absoluta quant al tractament de les dades. Venim de fer tot un seguit d'esmenes al pressupost 2020 per dotar de més diners al departament d'Estadística i se'ns han tombat totes. Més enllà del retard, volem saber quina previsió té el Govern a efectes de crear estructures que ens donin dades fiables per poder crear polítiques públiques més efectives", ha declarat Salazar.