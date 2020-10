El PS té dubtes sobre la ubicació de la nòria: sobre un pont on hi ha corrents d’aire

Els consellers del Partit Socialdemòcrata + Independents d’Andorra la Vella qüestionen tant la idoneïtat com la viabilitat tècnica de la roda de fira que s’està instal·lant a la plaça de la Rotonda. “No acabem d’entendre que s’hagi optat, en aquests moments, per aquesta activitat”, ha manifestat la líder dels socialdemòcrates d’Andorra la Vella, Dolors Carmona, afegint la consideració que “no és el millor moment”, tenint en compte les condicions econòmiques i sanitàries actuals i que “el benestar de les persones és el primer”.

Els consellers socialdemòcrates han mostrat la seva sorpresa pel fet que ja s’estigui muntant, tenint en compte que per part de la majoria no se’ls ha informat oficialment i només se’ls va fer un comentari extraoficialment. És per això que han fet una demanda al comú per tal que se’ls faciliti el contracte i els estudis de viabilitat tècnica del giny, vist que, “pel que sembla la despesa és important” i que s’està instal·lant sobre un pont, on hi ha corrent d’aire que en altres ocasions ha causat danys i desperfectes, recorden des de les files socialdemòcrates.

D’altra banda, des de PS+Independents d’Andorra la Vella consideren que la mesura tindrà “poc impacte” en els ciutadans de la parròquia. En aquest sentit, Carmona ha assegurat que “estem d’acord en reactivar l’economia, no obstant això, el que no veiem bé és que també sigui selectiu i que ni tan sols els ciutadans de la parròquia en podran gaudir”. Així, els consellers socialdemòcrates al comú d’Andorra la Vella entenen que només se’n beneficiarà el sector comercial.