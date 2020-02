El PS esgrimeix "desconeixement" de l'acord d'associació per part de la patronal

El grup parlamentari socialdemòcrata, de la mà del seu president Pere López i de la consellera general Judith Salazar, ha exposat aquest dimarts el seu punt de vista sobre el document signat per la CEA, l'EFA i la Cambra de Comerç en referència a l'acord d'associació amb la Unió Europea. En aquest sentit, els socialdemòcrates consideren que hi ha "desconeixement de què és l'acord d'associació" per part dels empresaris. Pere López ha volgut deixar clar que "no és culpa de la patronal, sinó del Govern que ha estat incapaç d'explicar el que significa".

Salazar ha entrat més en concreció en tot el que fa referència a l'acord d'associació, tot i que ha volgut centrar-se en la lliure circulació de persones. La socialdemòcrata ha explicat que "la lliure circulació de persones no deixa d'estar relacionada amb les prestacions socials i, en aquest sentit, Andorra ha d'estar disposada a avançar". Salazar ha destacat que "a la Unió Europea hi ha diàleg social i és la mateixa institució que reclama tenir tres interlocutors vàlids: la patronal, els treballadors i l'estat".

La socialdemòcrata ha recalcat també que "som un país petit i tenim unes especificacions clares com a país, però cal tenir clar que haurem de perdre alguns privilegis que es veuran compensats". Salazar ha volgut recordar, quant a l'atur, que "actualment a Andorra tenim una prestació no contributiva i no és exportable". En aquest sentit, reclama al Govern que és el que té la potestat de negociar que "la prestació ha de ser contributiva" i llença una pregunta a l'aire: "Andorra estarà disposada a permetre-ho?".

La consellera general socialdemòcrata reconeix també que "això és una negociació i ara cal veure què vol fer el Govern". Salazar deixar clar que "els nostres punts de vista amb els de l'executiu són diferents, i ara cal esperar el que vulgui fer l'executiu que encapçala Xavier Espot".

El president del grup parlamentari del PS, Pere López, ha reclamat al Govern que "s'han de crear mecanismes per compartir la informació i que arribi a tothom, als treballadors, als empresaris i als sindicats". López ha afegit que "cal fer molta pedagogia, ja que hi ha molta gent que no sap veritablement que és l'acord d'associació i el que implica".

Tant Pere López com Judith Salazar han coincidit en valorar que "l'acord d'associació ha de ser molt positiu per a Andorra".

Reactivar el pla de drogodependències

El president del grup parlamentari socialdemòcrata ha mostrat la seva "satisfacció" per l'anunci del ministre d'Afers Socials, Víctor Filloy, de reactivar el pla nacional contra les drogodependències. Tot i que ha mostrat la seva sorpresa, al dir que "estic content tot i que em sorprèn que fa pocs dies que el ministre Filloy reconeixia que era un afer minúscul i ara ja no ho és tant". En aquest sentit, López ha explicat el punt de vista de la seva formació política al dir que "creiem que és un problema molt greu i és bo que primer es reconegui per després solucionar-ho".