El PS estén la mà al Govern

“La cooperació és indispensable”. Sembla que la situació d’emergència sanitària que ha colpejat el món, ho ha fet també en el tarannà de l’oposició. Lluny de la sessió agra sobre la conveniència d’entrar o no a l’FMI, el Partit Socialdemòcrata ha estès la mà al Govern, aquest dijous durant el torn de rèpliques del debat d’orientació política, del qual esperen que suposi “un punt d’inflexió” en les relacions entre uns i altres.



Treball conjunt, no només entre els partits sinó també amb patronal, sindicats i entitats, amb l’acord d’associació amb la UE, l’accés a l’habitatge, el model econòmic i fins i tot el full de ruta de l’executiu, que recull el document Horitzó 23. El president del grup, Pere López, ha plantejat una comissió parlamentària que treballi per definir el model econòmic.

Sobre l’H23, el PS dubta de les actuacions que conté el pla i de la “manca d’aportacions de les entitats, federacions i altres associacions cíviques”, a més de no tenir previsions financeres. “Ens volem poder creure l’H23”, ha dit López.



“Ens els propers mesos caldrà generar consensos i complicitats, perquè ara més que mai la política ha de ser l’instrument que ens faci sortir de la crisi”, ha reblat.



Sobre la UE, “esperem tancar en les properes setmanes el document per arribar a un acord”. Sobre les pensions: una comissió CASS, Govern i Consell, amb un grup de treball que s’hauria d’ampliar a agents econòmics i socials. Sobre habitatge: “Cal treballar amb tots els agents implicats per trobar solucions en la matèria. Proposem un pacte d’Estat pel dret a l’habitatge, amb un horitzó a 5 o 6 anys vista”. I un altre pacte d’Estat per a la justícia.



Caldrà veure si uns i altres passen de les paraules als fets. I fins a quin punt la majoria compra la fórmula “més Keynes i menys Adam Smith”. En tot cas, més complicat serà que es posin d’acord pel què fa a l’avortament.