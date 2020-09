El PS exigeix la dimissió dels membres del CSJ

El Partit Socialdemòcrata (PS) ha emès un comunicat aquest dilluns on denuncia "la inoperància de l'actual Consell Superior de la Justícia (CSJ), la manca d'organització, d'anticipació i de capacitat per resoldre les problemàtiques", fet que ha portat la justícia a "un bloqueig absolut". És per aquest motiu que el primer secretari del PS, Gerard Alís, ha titllat de "delicada" aquesta situació, que "afecta i ofega les nostres administracions, el conjunt d'empreses i tota la ciutadania que espera que es resolguin les causes que estan en tramitació". Alís assegura que "hem arribat a un punt de no retorn, on fins i tot els col·laboradors de la justícia com el Col·legi d'Advocats estan posant el crit al cel, clamant solucions per acabar aquest problema".

Els socialdemòcrates recorden que la "inoperància" del sistema radica en la falta de trajectòria en l'àmbit judicial dels membres del CSJ, que van ser nomenats per qüestions polítiques "i no pas d'experiència". És per això que demanen que les persones que conformen el consell "facin un pas al costat per poder fer lloc a un nou equip de persones més professionalitzades, amb un tarannà més dialogant, que estiguin a l'escolta de les problemàtiques i disposats a buscar solucions".

Alís ha alertat que les darreres notícies demostren que s'està vulnerant la seguretat jurídica d'Andorra. "El bloqueig total de les seccions d'instrucció per causa de la baixa dels dos batlles que quedaven en actiu a causa de la manca de previsió del consell en suplir places, agreugen aquesta preocupació i ens porta a aquesta situació que creiem molt delicada pel conjunt dels ciutadans". Si hi ha un bloqueig pel nombre de causes que s'estan tramitant, "encara s'agreujarà més", ha assenyalat Alís.

La solució passa, a l'entendre dels socialdemòcrates, "per fer una reflexió, escoltar les veus discordants i plantejar una reforma de la Constitució que ens permeti despolititzar i professionalitzar l'òrgan gestor de la justícia".