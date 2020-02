El PS exposa els dubtes pel nomenament del cap d'àrea de Joventut

El Partit Socialdemòcrata (PS) té dubtes sobre la incorporació del nou cap d'àrea de Joventut i ha formulat tota una bateria de preguntes escrites al Govern per conèixer el procés de selecció.

Tal com posen en relleu des del grup parlamentari socialdemòcrata han pogut conèixer "per fonts internes algunes incidències en relació a la selecció del nou cap d'àrea amb els voluntaris i voluntàries inscrits a l'àrea de Participació i Promoció de la Joventut i Voluntariat". És per això que el conseller del PS, Roger Padreny, demana els detalls del procés de selecció i si fruit d'això ha baixat el nombre de voluntaris.

"Ens han fet arribar que la polèmica d'aquest nomenament ha pogut suposar una forta davallada del nombre de voluntàries i voluntaris inscrits a l'àrea. Des del grup parlamentari socialdemòcrata ens preocupa aquest possible descens, ja que això pot complicar de forma notòria l'organització d'esdeveniments d'una gran dimensió turística com el Cirque du Soleil o La Vuelta", remarca Padreny.



"Amb aquestes preguntes escrites no es busca anar contra la persona elegida per dur a terme aquest càrrec sinó saber com ha estat tot el procés de selecció per tal d'aclarir els possibles dubtes o polèmiques que ens han fet arribar", ha explicat el conseller socialdemòcrata.

Demanda pels salaris

D'altra banda, i donat l'important augment del nombre de ministres, secretaris d'Estat i càrrecs de relació especial i de confiança en aquesta legislatura i vist que això pot suposar un important augment del cost salarial, el grup parlamentari socialdemòcrata ha entrat una pregunta aquest dijous al Govern per conèixer tots els salaris dels ministres, secretaris d'Estat i càrrecs de relació especial i de confiança del Govern.