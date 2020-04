El PS demana informació sobre les adjudicacions del material sanitari

El PS ha entrat una demanda d'informació al Govern per conèixer la documentació, els expedients i els informes relatius a les adjudicacions de material sanitari que han tingut lloc en relació amb la crisi de la Covid-19. En aquest sentit, des de la formació demanen els documents i els informes relatius a les adjudicacions de material mèdic, material de protecció, desinfecció i de detecció ràpida.

A més, el partit vol obtenir la relació de totes les empreses contactades en relació amb aquestes adjudicacions i la relació de totes les ofertes de preus. Per tant, segons indiquen a través d'un comunicat, pretenen conèixer la relació de proveïdors contractats habitualment per les autoritats sanitàries abans de la crisi, així com la relació dels nous proveïdors i noves empreses que han subministrat material al SAAS. Finalment, des del PS reclamen la relació de les ofertes de preu presentades pels nous proveïdors i el seu comparatiu amb totes les ofertes i propostes rebudes.

Conèixer les propostes i els neguits dels ciutadans

Els tres consellers del PS+Independents d'Andorra la Vella han posat a disposició de tota la ciutadania de la parròquia els seus correus electrònics amb l'objectiu de què els facin arribar les necessitats, propostes, dubtes i neguits que tinguin. Així, els ciutadans es podran adreçar als correus mdolors.carmona@comuandorra.ad, sergi.gonzalez@comuandorra.ad i lidia. samarra@comuandorra .



"Davant d'una situació excepcional com la que estem vivint en la que no disposem de cap model ni patró d'actuació, tota ajuda i aportació ha de ser benvinguda", declaren els consellers del PS + Independents, qui valoren positivament les reunions extraordinàries que havia convocat la majoria comunal. Tot i que aquesta nova composició de la Junta de govern es va acabar el passat 8 d'abril, els socialdemòcrates manifesten la voluntat de continuar treballant junts per la parròquia.