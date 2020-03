El PS insisteix en l'adhesió al CEB ja que podria ajudar en l'actual crisi

El grup parlamentari socialdemòcrata ha fet arribar aquest dijous al matí una carta al cap de Govern, Xavier Espot, en la qual demanen que el Govern, donades les actuals circumstàncies, valori la conveniència de l'adhesió al Banc de Desenvolupament Europeu (CEB) amb "la màxima celeritat possible". A la carta, els socialdemòcrates recorden les paraules del governador del banc , destacant que l'organisme està prenent totes les mesures necessàries per "ajudar a pal·liar l'impacte de la pandèmia Covid-19".

Adjunt amb la carta, els socialdemòcrates han fet arribar al cap de Govern la informació referent als programes específics de suport del CEB cap als seus països membres per fer front a la pandèmia de la Covid-19. El PS defensa que l'adhesió d'Andorra al Banc de Desenvolupament Europeu en moments com aquest ajudaria a disposar de més mecanismes de suport financer tant per a l'Estat com per al a les petites i mitjanes empreses. És per aquest motiu que els socialdemòcrates, a la carta

adreçada a Espot, demanen que la possible adhesió sigui tractada aquest dijous mateix pel Govern. I insisteixen que, d'aquesta manera, el país podria diposar de "noves i específiques mesures de finançament" per a polítiques d'habitatge o de mobilitat, entre d’altres.

Els socialdemòcrates han volgut reiterar, novament, el suport del PS al Govern així com l'oferta de "mà estesa per col·laborar i fer aportacions en positiu, tot buscant les millors solucions per a tothom en la resolució de la crisi i de les seves conseqüències cap al teixit empresarial i cap a la classe treballadora del país”. En aquest sentit, el conseller socialdemòcrata, Quim Mirò, ha remarcat que el PS farà costat a totes les actuacions del Govern, reiterant la voluntat de col·laboració del grup parlamentari. Per la seva banda, el conseller socialdemòcrata, Jordi Font, ha apuntat que des del PS seran “més que proactius", i que recolzaran la llei òmnibus, una legislació que els socialdemòcrates esperen que sigui “atrevida per donar solucions en un moment delicat com aquest”.