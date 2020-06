El PS insta a no deixar de banda les polítiques mediambientals

El Partit Socialdemòcrata creu que les polítiques mediambientals han de ser “prioritàries” i que, malgrat ara s’estigui molt pendent de resoldre l’emergència sanitària i la crisi econòmica que se’n deriva, no s’han de deixar de banda. En aquest sentit, el secretari d’organització de la formació, Pere Baró, ha manifestat que l’actual situació “no ha de ser l’excusa” perquè les polítiques mediambientals quedin relegades o perquè es faci menys inversió. Per això insten l’executiu a prioritzar les qüestions relacionades amb el medi ambient.

Coincidint amb el Dia mundial del medi ambient, Baró i el conseller general Carles Sánchez han comparegut davant els mitjans de comunicació per manifestar el posicionament del partit i del grup parlamentari quant a la gestió mediambiental. Creuen que s’ha de tenir clar que “serem sostenibles o no serem” i advoquen per “un canvi real” per reduir la petjada humana en el medi ambient. Tant Baró com Sánchez han incidit en què els socialdemòcrates estaran molt atents al compliment de la declaració d’emergència climàtica, un “full de ruta”, ha manifestat Sánchez, que cal que es compleixi.



En aquest sentit, des de la formació defensen que cal fomentar les tradicions agrícoles i ramaderes, un fet que la crisi actual ha evidenciat, ha incidit el conseller general. També remarquen que cal “prioritzar el transport públic” i incideixen en el fet que “Andorra ha de ser un territori lliure d’ infraestructures aeroportuàries”. A més, remarquen que cal prevenir la generació de residus i promoure l’economia circular i també polítiques de reciclatge. Precisament, han mostrat la seva preocupació per la generació de residus sanitaris relacionats amb la crisi sanitària. També alerten sobre la possibilitat que es rebaixin certes partides, com la del programa Engega de foment del vehicle elèctric, i creuen que els 500.000 euros que de moment s’han reservat haurien d’anar al fons verd.

“Anirem revisant la declaració (d'emergència climàtica) i si escau farem més propostes”, ha manifestat Sánchez, i és que des del PS han posat en relleu la voluntat de mà estesa en aquesta qüestió tant per col·laborar amb l’executiu com amb les associacions ecologistes amb les que, ha recordat Baró, “hi ha un diàleg constant”.