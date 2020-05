El PS vol conèixer la inversió pública als mitjans de comunicació

El grup parlamentari socialdemòcrata ha tramitat aquest dimecres al matí una demanda d'informació per tal de conèixer el comportament de la inversió pública als mitjans de comunicació. La consellera general del PS, Judith Salazar, ha explicat que en aquest context de crisi econòmica, la inversió ha de garantir que determinats mitjans continuïn funcionant. Els mitjans de comunicació "desenvolupen una funció social importantíssima" perquè garanteixen el dret d'informació dels ciutadans i, per tant, "ens hem d'assegurar que garantim la pervivència, el funcionament i la pluralitat dels mitjans", ha comentat Salazar.

Des del partit es demana que en primer lloc el detall de la inversió en publicitat, reportatges i campanyes efectuades pel Govern a cada un dels mitjans de comunicació escrits i audiovisuals, públics o privats d'Andorra i de l'estranger des del 2018 fins a l'actualitat. A més, aclareixen que aquesta informació haurà d'estar presentada al detall individualitzant la despesa a cada mitjà i especificant cada campanya publicitària i reportatge a la que s'ha destinat. Per altra banda, la formació demana la inversió que el Govern té prevista per la resta del present any. Finalment, els socialdemòcrates volen tenir accés al detall dels criteris d'assignació d'aquesta despesa, tant de la realitzada com de la prevista.