El PS demana la justificació de les contractacions a l'àrea de traumatologia i ortopèdia

La consellera general del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha sol·licitat tenir més informació sobre les incorporacions dels nous professionals a l'àrea de traumatologia i ortopèdia de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, que ha passat a tenir un total de 17 treballadors. Amb l'objectiu de conèixer els detalls que justifiquen la decisió de duplicar el volum de professionals a l'àrea, la formació socialdemòcrata ha tramitat una bateria de preguntes escrites al Govern amb relació a la planificació sanitària en recursos humans.

Vela demana, en primer lloc, quin ha estat el criteri de l'executiu i de l'autoritat sanitària per incorporar nous professionals i ampliar l'àrea de traumatologia i ortopèdia. Referent a la planificació, des del PS pregunten si els criteris d'ampliació de l'àrea responen a una planificació del centre hospitalari que afecta altres serveis en la mateixa proporció o bé en una necessitat especificada de la població en aquesta àrea. A més, la consellera socialdemòcrata també demana per quins professionals està integrada l'àrea, quina vinculació tenen amb l'hospital, i en cas d'existir una relació laboral, per quina durada es preveu el contracte. A banda, també vol saber quin ha estat el sistema de cobertura i el cost de la contractació.

En la mateixa línia, des del PS també es vol saber quants traumatòlegs exerceixen a Andorra, quants d'ells no tenen vinculació amb l'àrea i quants tenen conveni amb la CASS. Pel que fa a la planificació sanitària del ministeri de Sanitat, la consellera demana quina és en altres àrees i serveis, com pot ser la primària. Finalment, reclamen el nombre d'actes mèdiques en traumatologia i ortopèdia separades per tipus de malaltia que s'han produït per part dels professionals adscrits i no adscrits a l'àrea de traumatologia de l'hospital en els darrers 5 anys, així com el nombre d'actes a l'estranger i el nombre d'intervencions quirúrgiques.