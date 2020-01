El PS qualifica de "nepotisme" el nomenament de Rossell al comú d'Andorra la Vella

El fet que Miquel Rossell es perfili com a nou director d’una àrea de mobilitat del comú d’Andorra la Vella sota la qual hi hauria el Servei de Circulació ha fet posar el crit al cel al Partit Socialdemòcrata. El secretari d’organització de la formació, Pere Baró, ha qualificat aquest nomenament, del qual no han estat informats oficialment, com una “manca de transparència, de rigorositat” i fins i tot ha destacat que es podria dir que s’està davant un cas de “nepotisme”, ja que Rossell és familiar del cònsol menor, David Astrié.

En aquest sentit, Baró ha destacat que, tot i que no posen en dubte la vàlua de Rossell, estan “preocupats” ja que creuen que dins el mateix cos de circulació hi ha persones “molt preparades i amb molta experiència”, i que a més coneixen el cos de primera mà, que podrien fer aquesta feina sense haver d’anar a buscar una persona de fora de la corporació comunal. “Segur que hi havia més d’una persona que podria optar a aquest càrrec amb garanties sense haver de posar ningú de la família”, ha etzibat Baró.



El fet que aquest nomenament no els hagi estat comunicat de manera oficial fa que des del PS es mostrin “molt enfadats” ja que entreveuen que en els propers quatre anys, des de la majoria, “faran i desfaran el que voldran”, tal com ha destacat Baró. I ho fan, tal com ha afegit el secretari d’organització del PS, amb el suport d’uns socis de govern “que ho han criticat tant al Consell General” com al comú quan han estat a la minoria.

La consellera comunal socialdemòcrata Dolors Carmona s’ha mostrat “dolguda que no es puguin compartir” qüestions com el nomenament de càrrecs i també ha afegit que per la informació que tenen sembla que hi haurà "moltes conselleries noves", la qual cosa suposarà més reunions de comissions, amb la qual cosa “desitgen” que de de la majoria els posin “les coses planeres” amb una proposta “coherent i factible” perquè els tres membres de l’oposició puguin prendre part en les diferents trobades i puguin, així, fer sentir la seva veu.