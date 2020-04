El PS s'oposarà a la segona llei òmnibus amb diverses esmenes

El president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, ha explicat aquest dilluns en una roda de premsa telemàtica que el partit presentarà "moltes" esmenes a la segona llei òmnibus que el Govern entrarà a tràmit parlamentari. El principal partit de l'oposició està d'acord amb algunes de les mesures que promou l'executiu en aquest nou paquet de mesures però considera que "els autònoms són els grans oblidats, tant en aquest nou pla d'acció econòmic com en el primer que es va aprovar".



Tot i que van donar suport a la primera llei òmnibus, el PS creu necessària la discussió entre partits de les noves mesures que es volen fer efectives a partir del maig, perquè "el debat del projecte de llei de mesures urgents ha estat fràgil, han faltat moltes hores de treball previ abans de la tramitació" i la comunicació intermitent, a causa de "un Consell General pràcticament inexistent" i la falta de contacte amb el Govern i els altres grups parlamentaris. En aquest sentit, López s'ha queixat d'haver rebut el projecte de llei "tres hores després del missatge del cap de Govern, Xavier Espot", del passat diumenge.



Consideren que la segona llei, "és una proposta de mínims" i reclamen una moratòria del pagament dels lloguers més àmplia, així com una reflexió més profunda sobre l'ajornament que hi ha fixat per als pagaments de les quotes hipotecàries. Sobre els ERTOs , el líder parlamentari afirma que "no s'haurien d'aplicar als treballadors de l'administració pública", ja que aquests dies "han treballat igual o més que abans". En relació amb això, ha detallat que fins fa poques hores han rebut la petició que li havien fet a la CASS sobre els sous públics per analitzar els percentatges de reducció salarial fixats per l'executiu.