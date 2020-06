El PS pregunta sobre els accessos a la història clínica compartida

La presidenta del Partit Socialdemòcrata (PS), Susanna Vela demanarà al ple del 18 de juny quins són els professionals de la salut del ministeri de Salut que tenen accés a la història clínica compartida. A més, des del PS també volen saber quin és el grau d'accés que aquests professionals tenen, i quins controls i restriccions s'hi han establert.

L'any 2017 es va aprovar la llei de drets i obligacions dels usuaris i els pacients, on s'especifica quines institucions tenen accés a la història clínica dels pacients del sistema sanitari andorrà. A través d'un comunicat, els socialdemòcrates recorden que el passat 29 d'abril, a conseqüència de l'emergència sanitària causada pel coronavirus es van adoptar mesures excepcionals addicionals en relació amb l'actualització de la nomenclatura de la Caixa Andorra de Seguretat Social ( CASS) i dels accessos a la història clínica compartida. Per tant, Vela, ha detallat que des del partit volen tenir accés a una sèrie de dades que aquest decret no acaba de concretar "com els terminis d'accés a la informació, a quines dades es poden accedir, amb quins objectius i com s'ha regulat" i també demana si s'han creat fitxers electrònics al respecte.