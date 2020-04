El PS presenta 30 mesures per combatre la crisi econòmica de la Covid-19

El grup parlamentari socialdemòcrata ha presentat aquest dilluns el conjunt de 30 mesures que ha traslladat al Govern per ajudar als autònoms, empresaris i famílies per pal·liar els efectes de la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la Covid-19. En aquest sentit, el president del grup parlamentari, Pere Lòpez, ha declarat que des del primer minut de la crisi han estat al costat del Govern. A més, també ha indicat que algunes les aportacions del PS es van incloure en la llei urgent del Govern, com per exemple la reducció dels preus lloguers fins al 100% dels negocis tancats, la injecció de liquiditat de les empreses, que el còmput de les hores de dies d'aturada fossin repartits entre treballadors i empresaris o la gratuïtat dels consums de FEDA i Andorra Telecom, entre d'altres.

"Garantir i protegir els llocs de treball és la qüestió fonamental" juntament amb la de garantir uns ingressos mínims per als autònoms, ha assenyalat Lòpez. Per aquest motiu, des del PS consideren que el Govern ha d'estar al costat dels empresaris i evitar l'ofec de les famílies, els autònoms i les empreses. Així, "l'única solució rau en què l'estat injecti diners", ha comentat Lòpez. A més, ha afegit que l' endeutament és necessari i ha demanat al Govern que no tingui por. "Si el Govern pren decisions en aquest sentit, comptarà amb el nostre suport", ha conclòs Lòpez.