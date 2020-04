El PS presenta 37 reserves d'esmena al segon paquet de mesures urgents

El grup parlamentari socialdemòcrata ha presentat un total de 37 reserves d'esmena al projecte de llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d'emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2 que es debatran aquest dissabte en el ple del Consell General. Des del PS defensen a través d'aquestes reserves d'esmena, entre d'altres aspectes, que els salaris inferiors a 1.250 euros no es vegin reduïts en cas de l'aplicació d'una suspensió temporal del contracte de treball o que la renda de l'habitatge quedi reduïda en un 40% i no en un 20% i per una durada de tres mesos, prorrogables fins a un màxim de tres més. I pel que fa als autònoms, proposen que es tinguin en compte ajudes per als sis tipus de cotització.

Les reserves d'esmena del PS arriben després del treball en comissió en què s'han aprovat onze esmenes presentades pels grups, se n'han rebutjat 57 i la resta han estat transaccionades per unanimitat (sis) o per majoria (19). Cal destacar que el treball en comissió al voltant de la segona llei de mesures urgents ha acabat amb retocs importants en el redactat inicial. Entre aquests retocs, a banda de certes millores pensades per als autònoms, també remarcar que s'hagi tingut en compte la proposta que feia el grup parlamentari de Terceravia+Unió Laurediana+independents que els propietaris d'habitatges també es puguin beneficiar de les ajudes que es promouran, via decret, que el Govern impulsarà per a aquells que hagin vist reduït "substancialment" els ingressos de la seva unitat familiar.

En un principi aquesta ajuda estava prevista, només, per als propietaris de locals comercials i que Terceravia advocava perquè també s'incloguessin els d' habitatges, una proposta que ha estat acceptada al mateix temps que s'ha tingut en compte la pretensió que aquest reglament estigui impulsat pel Govern en una setmana. En canvi, una altra de les qüestions que posava sobre la taula el grup parlamentari presidit per Josep Pintat, que era que la llei que se sotmetrà a votació aquest dissabte fos també d'aplicació als funcionaris en tot allò relatiu a l'aplicació de les suspensions temporals de contractes laborals, ha estat rebutjada.

Pel que fa als autònoms, les millores en el redactat tenen a veure, entre d'altres, amb el fet que l'ajuda que poden percebre els que hagin aturat l'activitat o l'hagin vist reduïda s'estén també al tram de cotització del 25%, que en lloc de percebre els 1.083 euros que es preveuen a partir d'aquesta base, en rebran 541 euros. A més, s'amplia el termini per rebre aquesta ajuda, ja que en el redactat inicial acabava quan l'aturada de l'activitat s'aixequés i ara es podrà perllongar mentre mantingui un nivell d'ingressos baix.