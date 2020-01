Una esmena del PS deixa a "zero euros" el projecte de l'heliport

El grup parlamentari socialdemòcrata ha presentat un total 32 esmenes al Projecte de llei del pressupost per a l'exercici 2020. Pere López, conseller general del PS, ha assenyalat que l'objectiu d'aquestes modificacions "és fer que el pressupost sigui més sostenible i productiu". En aquest sentit, han proposat deixar a zero el pressupost al projecte destinat a l'heliport, ja que, tal com ha explicat López, "existeix una clara mancança pel que fa a la seva ubicació". En lloc seu han proposat dotar amb 120.000 euros per dur a terme estudis "seriosos" per al centre de salut mental, assegurant que es tracta d'una "demanda reivindicada en nombroses ocasions per la societat". D'altra banda, en aquesta esmena també s'hi reflecteix la possibilitat d'augmentar en prop d'11 milions d'euros el projecte de desviació de la Massana, i 400.000 euros més a la construcció de l'equipament per allotjar l' Arxiu Nacional d'Andorra.

Millores d'accessibilitat als serveis públics

El PS ha considerat que destinar 72.000 euros a les millores d'accessibilitat "és insuficient". El pressupost "s'ha reduït de forma molt significativa respecte a anys anteriors", assenyalen des del PS. En aquest sentit, proposen reduir en 300.000 euros la dotació del departament d'Ordenament Territorial del projecte de pavimentació de la carretera general, les carreteres secundàries i els carrers. Tanmateix, han proposat dotar amb 6 milions d'euros la partida del projecte de la desviació de Sant Julià de Lòria, que serien reduïts del pressupost al projecte del Museu de l'Automòbil, ja que, segons Pérez, "aquest ha vist duplicada la seva dotació", afegint que "no podem compartir projectes que no es dimensionin adequadament i acabin consumint molts recursos que són necessaris per altres projectes com en aquest cas per a la desviació de Sant Julià".

Més recursos contra el canvi climàtic

López ha explicat que "la lluita contra el canvi climàtic és una prioritat". En aquest sentit, ha assegurat que l' OECC (Oficina d'Energia i el Canvi Climàtic) "ha vist reduït el seu pressupost", per la qual cosa proposa augmentar els seus pressupostos en 80.000 euros. Perquè això sigui possible, proposa reduir en 20.000 euros els projectes dels serveis generals d'Agricultura referents a la sanitat i protecció dels animals. Tanmateix, amb 60.000 euros es reduiria també el pressupost destinat a la gestió de dades i paràmetres mediambientals.

Un millor equipament pel SAAS

Des del PS han posat en relleu la suposada obsolescència dels equipaments electromèdics del SAAS. "Malgrat que, enguany no s'hagi fet cap referència al pressupost entenem que la situació que es denunciava en exercicis anteriors no s'ha pogut corregir i, per tant, continua". Per això, el PS proposa reduir amb 150.000 euros al concepte 'Altres' del pressupost del SAAS i destinar-los directament a 'Maquinària, instal·lacions i equipament".