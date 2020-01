El PS proposa que Andorra sigui un espai lliure d’instal·lacions aeroportuàries

Els grups parlamentaris de la majoria van presentar el 18 d'octubre passat al Consell General una proposta d'acord de reconeixement de la crisi climàtica i de declaració de l'estat d'emergència climàtica i ecològica, document que es va elaborar amb el suport del col·lectiu Fridys for Future. Aquest dijous, el grup parlamentari socialdemòcrata ha fet pública una proposta d'acord amb el text que esmena el primer document. Entre les propostes que busquen afegir a la llei destaca la declaració d'Andorra com un espai lliure d'instal·lacions aeroportuàries públiques o privades, fet que impediria la construcció del futur heliport i de l'aeroport a la zona del Grau Roig. La iniciativa va en la línia del que el partit va exposar durant la campanya electoral, oposant-se a la construcció de les dues instal·lacions. També busquen evitar les construccions sobre rius amb l'objectiu de protegir les lleres.

La proposta del grup parlamentari socialdemòcrata busca "donar eines, terminis i mesures perquè sigui més aplicable", ha explicat el conseller Roger Padreny, tot evitant que "sigui una declaració de principis, si no una declaració aplicable des del moment que s'aprova". El text inclou onze punts nous i sis esmenes que modifiquen les propostes entrades a tràmit. Des del partit, es busca aportar " precisions i ampliacions", donat que estan d'acord amb el document del grup de la majoria. Així mateix, si les seves propostes no són acceptades, els consellers votaran igualment a favor.

Pel que fa a les esmenes que modificarien els punts presentats per la majoria, els consellers socialdemòcrates aposten per la creació d’una Agència Nacional de l’Aigua per protegir els recursos hídrics i fomentar-ne la utilització responsable i sostenible, així com l’impuls d’una llei del paisatge que integri les ordinacions comunals al respecte i que entri en vigor el 202. També una auditoria per conèixer la presència d’ amiant en els edificis públics, a més de fomentar a través de la legislació que es dugui a terme en edificis privats.

El text també inclou mesures al tomb de potenciar la Llei d'impuls de la transició energètica i del canvi climàtic, aprovada durant la passada legislatura. El document aposta per iniciatives que afavoreixin les polítiques de reciclatge total, al mateix temps que proposa un estudi sobre la reducció de la incineració de residus a Andorra. A més, busquen preveure la generació de residus fomentant l'ús de l'aigua de l' aixeta, especialment al sector hoteler o instal·lant més contenidors de reciclatge i punts de recollida. Al text, el grup parlamentari també parla d'establir plans de mobilitat comunals i per a empreses amb més treballadors i de destinar una part de la futura taxa turística al fons verd.

A part de les diferents propostes legislatives que complementarien la declaració d’emergència climàtica, el grup parlamentari també creu necessari l’elaboració de dos estudis que ajudin a entendre millor la situació actual del Principat envers el medi ambient. El primer d’ells és una auditoria als sectors comercial, turístic i industrial, especialment en el món de la construcció, per conèixer l’impacte en el territori. El segon busca reprendre l’anàlisi de la petjada ecològica, tornant a posar sobre la taula l’estudi que es va treballar fa anys.