El PS demana rebaixar els tràmits per accedir al subsidi d'atur

El grup parlamentari socialdemòcrata considera necessari escurçar amb urgència el termini màxim de dos mesos que marca la llei òmnibus per modificar la prestació per desocupació involuntària, per no deixar a ningú desatès. A través d'un comunicat, el PS veu urgent aquesta mesura pel gran nombre de gent acomiadada a causa de la crisi de la Covid-19. En aquesta línia, el PS proposa agilitzar els tràmits per accedir a la prestació d'atur i rebaixar els requisits per tal de facilitat que qualsevol persona s'hagi quedat sense feina "pugui accedir a la prestació per desocupació involuntària de forma més fàcil", ha declarat la consellera general del partit, Judith Salazar.

Segons indiquin els socialdemòcrates, l'objectiu final de les propostes és garantir que aquelles persones que es quedin sense feina puguin fer front a les seves despeses. A més, afegeixen que aquestes mesures responen al principal objectiu que comparteixen els diferents grups parlamentaris que és el de mantenir llocs de treball i salaris o bé donar la protecció per part del Govern en aquells casos que no hagin pogut mantenir els llocs de treball. A banda, el PS va demanar altres peticions al Govern durant les negociacions de la llei òmnibus com per exemple que el Col·legi d'Economistes formi part de l'ens que decideixi l'atorgament dels préstecs o que els bancs puguin imputar-se els imports que destinin als crèdits tous com a part de les inversions que han de fer de caràcter obligatori.