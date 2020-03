El PS troba a faltar representants del Govern a la manifestació del 8M

La consellera general del partit socialdemòcrata, Judith Salazar, i la membre de l'executiva Cristina Valen han comparegut aquest dilluns per fer valoració de la manifestació per la igualtat de la recent jornada del 8M. Salazar i Valen han coincidit en lamentar que "no hi hagués cap representant del tripartit del Govern a la manifestació, quan es disposa d'una secretaria d'estat d'igualtat".

Les representants socialdemòcrates han catalogat "d'èxit" la manifestació de diumenge i s'han congratulat de "veure tant jovent reclamant igualtat".

Tot i la bona resposta i acceptació del 8M, Salazar ha lamentat que "encara hagi d'haver-hi un dia de commemoració". La consellera general ha recordat que "queda molta feina a fer. Comencem a tenir representació a les quotes de poder però encara estem molt poc representades en els consells d'administració", ha afirmat. Salazar ha analitzat que "també en l'àmbit de les pensions s'estan detectant desigualtats".

Una altra reclamació de les representants socialdemòcrates ha versat sobre "la importància de la gestió de dades". En aquest sentit guanya importància l' Observatori per la igualtat que "esperem que estigui dirigit per un tècnic especialista en la matèria", ha assenyalat Salazar.