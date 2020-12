El PS sol·licita el llistat d'assessors que disposen de targeta oficial de Govern

La consellera del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha tramitat aquest dilluns una pregunta escrita per conèixer, tal com va assenyalar el ministre Gallardo, quins són els assessors que disposen de targeta de visita oficial de Govern. Concretament, la consellera ha sol·licitat el llistat els assessors i del personal de relació especial inclosos en la llista facilitada pel Govern, quins d'aquests ostenten la representació del ministeri al qual presten assessorament prop d'altres institucions o organismes i que per aquest motiu han de disposar d'una targeta de visita oficial.



Els consellers i conselleres de la formació socialdemòcrata ha formulat al llarg de l'any un ampli ventall de demandes i preguntes a Govern amb l'objectiu d'aclarir la contractació dels serveis d'A2 Security. L'empresa, propietat d'Antoni Garcia, s'encarrega de l'assessorament en matèria d'inversió estrangera. Uns serveis pels quals l'executiu ha pagat un total de 21.250€, a través d'una partida pressupostària del ministeri de Presidència, Economia i Empresa.



Vela lamenta l'opacitat de Govern i insisteix que, l'accés a la informació, i més en un moment com aquest, és molt important "i a més seguint les recomanacions del GRECO, que demana control i transparència amb els contractes per evitar la corrupció".