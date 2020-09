El PS demana que es baixin les tarifes d'Andorra Telecom i FEDA

El Partit Socialdemòcrata ( PS) insisteix en la importància de baixar les tarifes d'Andorra Telecom i FEDA. En un comunicat emès aquest dimecres, la formació alerta que "el nombre de persones i famílies amb dificultats econòmiques hauria pogut augmentar al llarg dels darrers mesos" a causa de la pandèmia de la Covid-19. Amb l'objectiu de conèixer l'estat de l'estudi que ha d'analitzar com les persones amb dificultats econòmiques poden beneficiar-se de tarifes o paquets de FEDA i Andorra Telecom que s'ajustin a les seves necessitats, la formació socialdemòcrata ha tramitat una pregunta urgent aquest dimecres al matí demanant quan està previst lliurar-lo als grups parlamentaris.

Cada any, assegura la formació, entre 30 i 40 milions d'euros, uns 450 o 500 euros per persona i uns 1.800 o 2.000 euros per una família amb quatre membres, són transferits des de les parapúbliques al Govern. "Unes quantitats que, donat els importants excedents generats per FEDA i STA (que no es mantenen a les entitats per a reinversió o millora del servei sinó que es transmeten al Govern) suposen un impost indirecte encobert. Un impost que paga tothom, independentment del seu poder adquisitiu", afirma el comunicat.

Els socialdemòcrates assenyalen que des de la victòria de DA el 2011 "s'ha produït un canvi en un dels eixos fonamentals de la gestió de les dues parapúbliques: si bé s'ha mantingut la línia d'oferir serveis de qualitat i la seva millora continuada per la via de les inversions, quant als preus que paguem els ciutadans s'ha produït una ruptura amb la línia dels governs anteriors", explica el president del grup parlamentari Pere López, que aclareix que "la realitat és que la dreta andorrana fa servir FEDA i Andorra Telecom com una eina essencialment recaptatòria sense la qual no els hagués estat possible reduir els dèficits generats per la gestió pròpia del Govern".