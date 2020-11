Els Països Baixos retreuen a Andorra la “persecució judicial” a l'activista Vanesa Mendoza

La delegació d'Andorra, encapçalada per la ministra d'Exteriors, Maria Ubach, s'ha sotmès aquest dijous a examen, en el marc del tercer cicle de l'EPU (sigles en anglès de Universal Periodic Review) del grup de treball sobre la defensa dels Drets Humans de les Nacions Unides a Suïssa, per a la revisió sobre els avenços del país en aquesta matèria. Entre les felicitacions, la majoria de representants dels diversos estats de l'ONU s'han referit a les “millores” legislatives adoptades pel Consell per promoure la igualtat i els “esforços” per garantir la “protecció dels infants” i l'accés a l'educació.



En l'apartat de les recomanacions, alguns països, com França, el Regne Unit i el Canadà, han demanat a la ministra Ubach que el Govern despenalitzi l'avortament i que revisi els articles del Codi Penal que s'hi refereixen. Els Països Baixos ha anat una mica més enllà, i ha recriminat a l'executiu la “persecució judicial de les persones que defensen els Drets Humans”. “Ens preocupen els casos d'assetjament per als qui defensen la igualtat de gènere, com el cas de Vanesa Mendoza, que està acusada d'un delicte sota pena de presó per defensar els drets humans”, ha dit la representant de la delegació dels Països Baixos, qui ha recomanat a Andorra “que acabi amb l'assetjament judicial als defensors dels Drets Humans i treballi cooperant amb l'ONU i despenalitzi l'avortament del Codi Penal”.



Ubach ha replicat que la presidenta d'Stop Violències "no corre risc d'anar a la presó" i que el Govern no ha intentat intimidar-la. De fet, la ministra ha considerat que si l'activista tingués indicis de la comissió d'algun delicte es podria dirigir a la justícia. Ubach també ha afegit que l'executiu ha pres mesures d'acompanyament i suport sobre avortament i ha recordat que ha ajudat amb subvencions les entitats feministes.

La recomanació espanyola

En el torn d'Espanya, la representant de la delegació del país veí ha recomanat a Andorra que “millori els mecanismes de participació pública, especialment en el sufragi, perquè els residents puguin participar en les eleccions”.