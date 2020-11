Pallarès presenta els plans per a la racionalització de personal a l'administració general

Amb la voluntat de generar estalvi i utilitzar els recursos existents de la manera més eficaç, el consell de ministres ha aprovat aquest dimecres el decret dels principis per l'elaboració dels plans ministerials d'ordenació i racionalització dels recursos humans, que estarà en vigor fins al 31 de desembre del 2021, i que marca algunes de les línies desenvolupades per la llei de la Funció Pública. Segons ha explicat la titular de la cartera, Judith Pallarés, els principals punts del text tenen a veure amb la identificació dels objectius de cada departament i quina és la càrrega de feina que suposa qualsevol canvi, el foment de la mobilitat del personal entre diferents departaments, la suspensió de les jubilacions i la incorporació de personal extern "sempre que no sigui imprescindible", i el foment de les mesures de flexibilitat laboral interna.



El decret es divideix en tres capítols. El primer assenyala les necessitats de cada departament, l'àmbit d'aplicació i també es concreten els esforços que els treballadors públics han fet durant el confinament. En segon terme, es tenen en compte tots els elements associats a la simplificació administrativa, la descripció de noves tasques que "poden modificar els llocs de treball" i la redistribució del personal de forma temporal per tal de donar suport a altres departaments. En el darrer capítol, s'especifiquen mesures de flexibilitat laboral, com ara la redistribució d'horaris, la reducció de la jornada laboral amb reducció salarial, la reducció compactada de jornada laboral o la creació de permisos no retribuïts per assumptes propis, i també es regula el treball no presencial, és a dir, el teletreball.



Segons ha recordat Pallarés, totes aquestes mesures "són sempre voluntàries", sempre que no afectin el normal desenvolupament de les tasques. Així, des de l'executiu es té el convenciment que gràcies a aquest pla algunes mesures de flexibilitat es podran introduir "de forma permanent". Pel que fa a la redistribució horària, la ministra ha explicat que el pla està pensat de tal manera que "es puguin compaginar les eines i els recursos humans de tots els equips per generar estalvi". En aquest sentit, els treballadors de l'administració general podran demanar una reducció de la jornada laboral diària d'entre una i quatre hores; també es podrà demanar una reducció de la jornada laboral compactada de fins a tres hores al dia, i el permís no retribuït per assumptes propis es podrà demanar pel termini comprès entre una setmana i sis mesos.