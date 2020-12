Paritat entre els efectius judicials

El departament d'Estadística ha publicat les dades relatives als efectius judicials del 2019. Així, malgrat les dades detallades de cada cas, es pot considerar que hi ha paritat entre homes i dones a la justícia andorrana. L'any passat hi havia un total de 20 homes i 22 dones entre els efectius judicials.

Específicament, hi ha més del doble de batlles dones (12) que homes (5), però en canvi, el nombre de magistrats de sexe masculí (11) supera al femení (8). Per últim, hi ha 4 fiscals homes i 2 fiscals dones. Al Tribunal Superior de la Justícia hi ha 8 magistrats homes (dos en excedència) i 4 dones. En el cas del Tribunal de Corts, hi ha 3 homes magistrats i 4 dones. Pel que fa a la Batllia, l'any passat s'han registrat 5 batlles homes, dels quals n'hi ha 2 en pràctiques, i 12 dones, de les quals hi ha 1 en excedència i 3 en pràctiques. Finalment, al ministeri Fiscal es troben 4 homes (un en execèndia) i 2 dones.

D’acord amb les previsions de la Llei del Pla d’estadística 2018-2021 i el seu desplegament en el Programa estadístic per a l’any 2020, aquesta és la primera vegada que el departament publica l’estadística relativa als efectius judicials. El registra ha estat a càrrec del Consell Superior de la Justícia i del Tribunal Constitucional. La periodicitat de la difusió de les dades és anual i s’ofereix informació sobre els efectius del cos judicial per tipologia.