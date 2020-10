Sense turisme les dues properes setmanes

El govern català ultima a aquesta hora l'anunci de nous confinaments perimetrals municipals de cap de setmana i el tancament de tota activitat cultural i esportiva, així com les extraescolars. Segons ha avançat RAC1 i ha confirmat l'ARA, l'executiu també prohibiria les entrades i sortides del territori català i, a més, es prorrogaria el tancament al públic de bars i restaurants. El confinament perimetral municipal de cap de setmana començaria, segons els plans del govern català, a les 6 del matí de divendres, i acabaria a les 6 del matí de dilluns.

Això sí, el servei de menjar a domicili es podria prorrogar fins a les 23 hores per garantir una mínima activitat al sector de la restauració. I pel que fa al comerç, només podrien funcionar aquells que comptessin amb menys de 800 metres quadrats.

Almenys durant quinze dies

Pel que fa a l'àmbit laboral, tal com explicava aquest dimecres l'ARA, tot apunta que l'opció és la de mantenir la recomanació de fer teletreball en aquells casos en què es pugui. A més, les escoles també seguirien obertes. En aquest sentit, fonts del govern van explicar que les mesures podrien incloure excepcions per facilitar la mobilitat als treballadors que hagin de canviar de municipi per fer la seva feina i també per als escolars. El Procicat també es planteja aprovar algunes recomanacions d'educació a distància que podrien afectar els ensenyaments de Batxillerat i FP.



Totes aquestes mesures duraran quinze dies i després es revisaran per augmentar-les, relaxar-les o bé mantenir-les uns dies més. La reunió del Procicat que ha de confirmar totes aquestes mesures es produirà aquest mateix dijous al matí i després l'òrgan es trobarà amb el govern, que tot apunta que també aprovarà ajudes de suport i acompanyament per als àmbits que es veuen afectats per les noves restriccions.



Aquest dimecres fonts del govern ja van confirmar a aquest diari que les noves restriccions arribarien en forma de tancaments perimetrals. De fet, el ministre de Sanitat espanyol, Salvador Illa, va insistir que l'actual decret d'estat d'alarma no permet fer confinaments domiciliaris de cap tipus i va remarcar que el que sí que es podien fer eren mesures de control perimetral "estrictes". D'aquesta manera, malgrat que molts dels epidemiòlegs i científics recomanaven un tancament a casa, el Govern s'hauria inclinat finalment per una fórmula que encaixi dins de l'actual decret.