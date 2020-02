Personal del ministeri d'Afers Exteriors assumirà la reforma dels estatuts de la CNAU

Malgrat la dimissió de Cristina Rodríguez com a presidenta de la Comissió nacional andorrana per la Unesco ( CNAU), el Govern continua amb la ferma voluntat que hi hagi una “reforma profunda dels estatuts”, tal com ja va manifestar el ministre portaveu, Eric Jover, aquest dimecres. Aquesta reforma, han confirmat aquest dijous des de l’executiu, serà assumida a nivell tècnic per personal del ministeri d’Afers Exteriors.

Un cop s’hagin canviat aquests estatuts, amb la possibilitat que el càrrec de president passi a ser retribuït, es valoraran noves incorporacions, han confirmat des del Govern. De moment, per tant, no es faran nomenaments de presidents tècnics, com el càrrec que havia d’ocupar Rodríguez, i no s’ha valorat, tampoc, que hi hagi un president honorífic com hi havia hagut fins ara.

Des de l’executiu incideixen en què la decisió de Rodríguez de deixar el càrrec està totalment “consensuada i pactada”. En aquest sentit, cal recordar que Jover va manifestar dimecres que era “respectable” i fins i tot “lloable” la resolució que havia pres Rodríguez, que havia vist que la seva “posició podia estar en entredit”.

Cal recordar que en seu parlamentària, la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, havia manifestat que s’havia encarregat a Rodríguez que fes una reforma dels estatuts i la implantació de l’Agenda 2030 i va assegurar que l’exministra no percebria cap remuneració (s’havia pactat uns 2.500 euros) fins que no s’hagués fet aquests canvis d’estatuts.