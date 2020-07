Pintat recorda que DA ha tingut 9 anys per fer el vial de Sant Julià

"És un pla d’acció de govern que té com a punt de partida els programes electorals dels partits que conformen la coalició del Govern i nosaltres pensàvem que el punt de partida havia de ser la situació econòmica del país degut al problema de la Covid-19". Aquest és el parer que ha expressat el president del grup parlamentari de Terceravia+Unió Laurediana+Independents, Josep Pintat, en sortir de la trobada en què l’executiu ha presentat als consellers de la formació el full de ruta per a la legislatura, l’anomenat Horitzó 23. En aquest sentit, Pintat creu que falta un pla d’equilibri financer que reculli una visió econòmica i macroeconòmica de l’impacte de la crisi.

En aquest sentit, ha manifestat que “el punt de partida” que ells creuen que hauria de tenir aquest full de ruta divergeix del projecte que ha presentat l’executiu, on considera que el que s’ha fet és revisar els programes de la coalició per adaptar les propostes. Ha incidit en què des del 2019 el context ha canviat i que, per tant, aquest document hauria de recollir aquests canvis. “Estem en diferents òptiques”, ha manifestat sobre els diferents punts de vista.

També ha incidit que en la llei que regulava les suspensions temporals dels contractes de treball hi havia un pla d’equilibri financer però que des de l’abril “ha quedat desfasat”, amb la qual cosa assenyala que és necessari que hi sigui. En cas que l’executiu no el tingui ha manifestat que “urgeix”, tot i que ha afegit que suposa que el tenen “perquè sense això és difícil fer un pla de govern”.

Quant al fet que es posposin certes infraestructures com els vials de Sant Julià de Lòria i el de la Massana, ha lamentat que el missatge que ha “traspuat” sigui de “negativitat” i ha manifestat també que Demòcrates “ha governat nou anys” i en aquest període no han fet el vial de Sant Julià, amb la qual cosa ha conclòs que tampoc no el devien trobar prioritari. I quant a d’altres projectes que sí que s’ha manifestat des de l’executiu que es volen impulsar, com l’espai multifuncional, ha considerat que “hi ha d’haver una optimització dels recursos”. Ha incidit que quan tinguin un major detall de la infraestructura es posicionaran i també s’ha compromès a fer aportacions al full de ruta del Govern. “Intentarem fer una proposta constructiva”, ha conclòs.