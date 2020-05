Pla de xoc dotat amb 230.000 euros per a la reactivació turística del Pas

El comú d'Encamp ha elaborat un pla de xoc que té com a finalitat la reactivació turística del Pas de la Casa un cop es deixi enrere la crisi sanitària. Segons ha detallat aquest dimecres la cònsol major encampadana, Laura Mas, hi ha prevista una reunió per aquest divendres, en la qual prendran part comerciants d'Encamp i els membres del Consell Econòmic i Social de Pas de la Casa, on es debatran un total de 34 propostes aportades per tots els actors implicats. Aquest pla compta amb un pressupost aproximat de 230.000 euros. Tot i això, des de la corporació s'ha assenyalat que la reactivació de la localitat encampadana començarà a partir del juny, que serà quan es doni permís per a la reobertura de la resta de comerços, i seguint sempre les recomanacions sanitàries per garantir la seguretat dels visitants i els treballadors de la vila. S'haurà de tenir en compte, a més, les decisions que prenguin les autoritats franceses sobre la reobertura de les seves fronteres.

Paral·lelament, el comú també treballa en una reactivació econòmica en la qual s'haurà d'incloure "aquest nou context social i econòmic per la irrupció de la Covid-19", ha dit Mas, alhora que també s'estan elaborant mesures de caràcter fiscal i social per reduir els efectes que deixarà la pandèmia. Durant la sessió ordinària del consell de comú que s'ha celebrat aquest dimecres al matí, la majoria ha reconegut que aquest document de treball no és definitiu i, per tant, està subjecte a modificacions un cop es debatin els punts amb els actors implicats. La cònsol major ha posat en relleu que el diàleg amb l'executiu des de l'inici de la crisi ha estat continu, sobretot per treballar en les especificitats del Pas de la Casa. Així mateix, ha informat que el Govern sempre ha defensat l'obertura de les fronteres un cop se superi el doble cribratge poblacional i la majoria dels comerços comencin a recuperar la normalitat.

Precisament, en relació amb les mancances que el virus està deixant al seu pas, Mas ha posat de manifest que el comú d'Encamp ha valorat aportar al Govern la quantitat d'1,5 milions d'euros, tot i que encara no s'ha fet efectiva. Es tracta, segons la corporació, d'un "acte de solidaritat" que revertirà sobre els ciutadans i empresaris de la parròquia. Cal recordar que des de l'administració central s'ha demanat un esforç als comuns per tal de donar un cop de mà a l'executiu amb les despeses originades a conseqüència de la pandèmia.

Aquestes declaracions han sorgit arran d'una pregunta del conseller del Partit Socialdemòcrata + Independents, David Rios, en què ha lamentat les manifestacions del ministre d'Economia, Jordi Gallardo, quan la setmana passada va assegurar davant la comissió legislativa d'Economia que l'executiu no tenia previst un pla específic d'actuació pel Pas de la Casa. Malgrat que la majoria els ha acusat de no fer cap mena d'aportació al document que es treballarà aquest divendres, Rios ha assegurat que la formació sí que ha fet aportacions pel que fa a la correcció de documents i "l'aportació de millores". La intenció dels consellers del PS era saber si realment el Govern té en compte les especificitats del Pas, ja que, segons ells, posen la vila "dins del mateix sac" que tot el país.

Aportacions pròpies

La consellera d'Agrupament Encampadà, Esther Vidal, ha manifestat tot el contrari. "La majoria ens ha donat veu en tot moment i hem fet les nostres aportacions", ha afirmat. Vidal ha ressaltat la importància de començar a reactivar l'economia però sempre "s'ha de fer amb seguretat sanitària". Malgrat que no han transcendit les aportacions que ha fet la formació que Vidal representa, la consellera ha reconegut que s'han de prendre en consideració les especificitats del Pas i, per tant, s'haurà de treballar en una línia diferent de la resta del territori.

Per últim, durant la sessió d'aquest dimecres també s'ha aprovat la planificació d'accions formatives per als membres del comú per valor de 46.000 euros. Segons Mas, aquesta era una de les promeses electorals i s'iniciarà un cop finalitzi la crisi. La cònsol major ha conclòs assegurant que una acció com aquesta no ha comptat amb un pressupost tan elevat des del 2009.