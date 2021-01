Progressistes-SDP acusa el Govern de “manca de transparència” en la campanya de vacunació

Progressistes-SDP ha emès aquest diumenge un comunicat on acusa el Govern de "manca de transparència" quant a l'arribada de les vacunes i la posterior campanya de vaccinació que s'iniciarà. Així, la formació alerta que "el país necessita precisions i transparència sobre la campanya i l'estratègia de vacunació nacional per lluitar contra l'epidèmia de la Covid-19". A més, fins a la data, diuen, "el Govern no ha fet saber quina vacuna ha adquirit, ni el nom dels laboratoris subministradors".

Malgrat que en reiterades ocasions el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat que el vaccí arribarà gràcies a la col·laboració dels països veïns, SDP assegura que "tampoc hi ha cap mena d'informació concreta que permeti conèixer si les vacunes serien facilitades per la intermediació dels governs de França i Espanya, només per aquest darrer, o bé si també n'han encomanat directament a un o a diversos laboratoris farmacèutics".

De la mateixa manera, ateses la diversitat de preus de les vacunes, demanen a l'executiu "fer públics els preus, que a Europa van des d'1,78 euros per dosi a 14,68 euros".

Des de la visió dels progressistes "només es constata una comunicació caòtica de l'executiu sobre la data d'arribada de les vacunes que ha portat al ministre de Salut, el divendres 8 de gener, a ajornar sense data prevista l'inici de la vacunació". També opinen que "la desorientació i la manca de les adequades relacions internacionals del Govern tornen a portar el país per mal camí".