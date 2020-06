Progressistes-SDP troba “penosa” la rebaixa de sous fixada pel Govern

El president de Progressistes-SDP, Jaume Bartomeu, considera que el percentatge de sou que el Govern ha decidit rebaixar-se és “penós”, tenint en compte que “és una mesura que només durarà sis mesos”. Ha recordat que quan ell va ser cap del Govern, “la primera mesura que es va adoptar va ser la reducció d’un 12,5% de tot l’executiu, sense que hi hagués cap pandèmia”.

Després de l’assemblea general que aquest matí ha celebrat el partit, on eren presents mig centenar d’afiliats, Bartomeu ha manifestat la seva opinió sobre la mesura que l’executiu ha adoptat dins del pla de contenció de despesa pública per fer front a la crisi econòmica post-coronavirus. “Des d’SDP ens ha semblat llastimós i poc exemplar que durant tant de temps el Govern hagi estat regatejant la xifra que s’havien de rebaixar”, i ha afegit que, “ considerem poca feina que durant l’emergència sanitària només hagin passat quatre projectes de llei pel Consell General”.

Tot i que Progressistes-SDP compta amb conselleres en els comuns d’Ordino (Cristina Montolio) i Andorra la Vella (Meritxell Pujol), s’ha admès que no s’ha fet cap proposta concreta de rebaixa de sous, perquè “al formar part d’una aliança política amb altres partits, ens hem limitat a manifestar-nos a favor de la reducció”.

Futur membre de la Internacional Progressista

Progressistes-SDP també ha anunciat que ha demanat ser membre de ple dret de la Internacional Progressista, una entitat, que segons ha definit Bartomeu, “agrupa moviments de centre-esquerra socialista, amb Esquerra Republicana de Catalunya com a membre, per posar un exemple”.

Per últim, el partit no ha volgut deixar de mostrar la seva preocupació per l’augment “tan gran” del nombre de persones que s’han inscrit a l’atur els darrers mesos i valoren negativament que el Govern busqui el suport econòmic en entitats com el Banc Europeu d’Inversions o el Fons Monetari Internacional.