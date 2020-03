Progressistes-SDP titlla d'"aberració" un hipotètic cultiu del cànnabis

Progressistes-SDP considera que una possible implementació del cultiu del cànnabis com a complement o alternativa al conreu del tabac suposaria una "aberració". És per aquest motiu que la formació s'ha posicionat totalment en contra d'una possible mesura que contradiria el Codi Penal andorrà i que, en el seu article 285, estipula una pena de presó de fins a tres anys per a totes aquelles persones que fabriquin, transportin, comerciïn o posseeixin substàncies estupefaents.



El secretari general de la formació, Josep Lluís Donsión, ha estat clar quan ha assegurat que "si hem d'emmirallar-nos en altres països, que sigui per a coses bones", fent referència a l'argument exposat la setmana passada per la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, en què assegurava que en països com el Canadà o Suïssa les plantacions de cànnabis han estat un èxit per a l'impuls de l'economia. El secretari general també ha exposat que aquest nou cultiu podria suposar un problema a l'hora de continuar negociant un acord d'associació amb la Unió Europea.

Per la seva banda, la recentment nomenada coordinadora del comitè parroquial d'SDP a la Massana, Laia Moliné, ha detectat certes contradiccions entre la possibilitat d'introduir al Principat el cultiu del cànnabis i el recent anunci de l'executiu de reactivar el pla nacional contra les drogodependències. "Potser ells no ho veuen com una contradicció", ha assegurat. A banda, la integrant la Comissió Política Nacional (CPN) de la formació, Elisabet Zoppetti, ha mostrat els seus dubtes perquè, si finalment es duu a terme aquesta mesura, s'hauria de posar en marxa una "modificació del Codi Penal". Així mateix, ha reiterat que tota la feina que s'està duent a terme per prevenir el consum de drogues entre els joves podria veure's embrutada si finalment Andorra considera oportú implementar aquest cultiu i, a més, ha posat en relleu els dubtes que es generarien davant d'una possible regulació o limitació.

La roda de premsa celebrada aquest dimarts també ha comptat amb la participació de la consellera progressista del comú d'Ordino, Cristina Montolio, qui, en la mateixa línia, ha advocat pel conreu de productes de proximitat i que, d'aquesta manera, molts andorrans no hagin de desplaçar-se a la Seu d'Urgell per a la compra de determinats articles. A més, creu que tots aquells agricultors que "han guanyat molts diners" amb el conreu del tabac faran ara el mateix amb la marihuana. Per últim, Montolio ha detallat que el consum d'estupefaents entre els joves és un problema "molt greu" i, per tant, s'ha d'anar amb compte, ja que els anys vinents seran ells qui governaran el país.