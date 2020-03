Proposta del PS per crear un Fons públic nacional de solidaritat

La prioritat del Partit Socialdemòcrata (PS) és que les famílies i les empreses puguin tirar endavant després de la crisi provocada per la Covid-19, i per poder complir amb aquest objectiu, “el paper de l’Estat serà determinant”, assegura la formació a través d’un comunicat. El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha proposat durant la reunió mantinguda amb el Govern aquest matí la creació d’un Fons públic nacional de solidaritat com a única alternativa viable per fer front a la crisi del coronavirus i poder afrontar així la necessària injecció de diners per a empreses i famílies.

“Des del PS estimem que el fons hauria d’estar dotat en uns 200 milions d’euros, aproximadament un 50% del pressupost de l’Estat”, ha apuntat López. Així mateix, ha remarcat que ”el pes específic de sectors com el comerç, la restauració, l’hoteleria o la construcció és molt més gran a Andorra que en altres països i, per tant, l’impacte econòmic serà proporcionalment més gran”.

Com a resposta a l’aturada de l’activitat econòmica, el PS demana a l’executiu que endeuti l’Estat per tal de poder injectar diners perquè les famílies i les empreses puguin aturar “el duríssim cop que representa aquesta aturada”. Així doncs, “si el Govern pren mesures en aquest sentit, comptarà amb la lleial col·laboració del PS”, finalitza el líder de l’oposició.