Rebaixa d'un 10% dels sous de cònsols i consellers a la Massana

La Massana ha aprovat aquest dimecres una rebaixa lineal del 10% en el sou de cònsols i consellers, mentre que pel que fa als càrrecs de lliure designació s’aplica la graella estipulada per la llei de mesures de racionalització econòmica. Amb l’estalvi generat per aquesta reducció i amb el fons solidari, creat amb aportacions voluntàries de l’equip polític, es disposarà d’una partida de més de 20.000 euros, que, segons ha afirmat la cònsol major, Olga Molné, es destinarà íntegrament a ajudes socials.



En la mateixa sessió s’ha donat llum verda a la provisió d’una partida de 20.000 euros per fer front a les despeses d’un informe tècnic i jurídic per a la viabilitat d’un possible giny que uneixi Andorra la Vella amb el pic de Carroi. L’adjudicació d’aquest assessorament tècnic es preveu fer mitjançant un concurs públic i els dos comuns (Andorra la Vella i la Massana) han acordat liquidar l’import a mitges, ja que el punt d’arribada es troba en territori massanenc. El conseller de Finances, Jordi Areny, ha matisat que “estem en una fase inicial per poder disposar un informe tècnic per a la redacció del plec de bases, que posteriorment serviria per licitar la concessió administrativa i la construcció del giny”.



La sessió celebrada aquest dimecres ha donat el tret de sortida amb el juraments dels deseners dels quarts: Òscar Gelabert, com a desener d’Arinsal i Erts; Joan Fité, per l’Aldosa i Anyós i Marc Call, en representació de Pal. Pròximament juraran el càrrec Daniel Armengol per la Massana i Xavier Aymà, com a desener de Sispony. La cònsol ha remarcat la importància d’aquest càrrec tradicional, ja que els deseners –sota les ordres del capità, càrrec que ostenta el conseller Sergi Gueimonde- han d’estar sempre disponibles per servir la parròquia. De fet, se’ls va convocar durant el confinament perquè estiguessin preparats en cas d’haver d’intervenir.



Un altre punt destacat de l’ordre del dia ha estat la modificació del pla d'urbanisme, per permetre l’agrupació de tres unitats d’actuació per tal de poder portar a terme conjuntament el projecte d’urbanització. Molné ha valorat molt positivament el creixement de la parròquia i, concretament, ha assegurat que amb l’agrupació d’aquestes unitats amb una de sola es podrà desenvolupar el territori amb més previsió.



D’altra banda, el consell de comú ha facultat la cònsol per signar l’aval d’ampliació de la pòlissa contreta amb l’ABA, per un import de 263.000 euros, per fer front als pagaments dels dividends que depenen de les accions preferents contractades amb els bancs del país.