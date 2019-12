Rebutjades les esmenes a la totalitat als pressupostos presentades per Terceravia i PS

La sessió ordinària del Consell General d'aquest dijous que a més ha estat la darrera sessió ordinària del 2019 ha servit per debatre i votar dues esmenes a la totalitat dels pressupostos presentades, una pel grup parlamentari de Terceravia+Unió Laurediana+Independents i l'altra pel PS, que han quedat rebutjades per la majoria de vots de la coalició de Govern. Tot i això s'ha produït el debat pertinent on novament han quedat evidenciats els dos estils tan diferents que tenen de fer oposició els dos presidents de grup, Josep Pintat i Pere López.

Ja tenien clar ambdós grups que les presentaven, que les esmenes a la totalitat dels pressupostos serien rebutjades. Això de no disposar de majoria a l'hemicicle fa que tot el que es proposa o està consensuat amb els grups que lideren la cambra o no tenen res a fer. El president del grup parlamentari de Terceravia+Unió Laurediana+Independents, Josep Pintat ha argumentat el perquè de l'esmena a la totalitat als pressupostos. Ho ha fet explicant que "ells són partidaris del dèficit zero des del començament i que cal treballar cada any per aquest objectiu". Pintat també ha argumentat que presenten l'esmena ja que "la recaptació de l'Estat no cobreix les despeses directament". El mateix president del grup parlamentari de Terceravia també ha argumentat que "penso que és un pressupost de continuïtat, on no trobem bé que s'utilitzi per modificar lleis i no té cap voluntat política". El mateix Pintat ha recriminat al Govern que no hi ha vist "temes com el de les pensions, en els pressupostos".

En aquesta primera esmena de la totalitat, també ha intervingut Pere López que ha deixat clar que el pressupost "és l'expressió xifrada de les prioritats polítiques del Govern i és marcadament continuista". El socialdemòcrata ha fet la ja habitual exposició del problema de l'habitatge que pateix el Principat al dir que "el tenen com a prioritari el 41% dels ciutadans del nostre país i no hi ha cap partida per solucionar el problema". A la seva exposició, López també ha retret al Govern els pocs diners que es destinen a Afers Socials. El president del grup parlamentari socialdemòcrata no s'ha quedat aquí, ha continuat recriminant al Govern partides per al "transport, per a les pensions, de joventut, innovació de cultura, d'esports i de medi ambient". "L'oficina de col·locació del Govern ja està en marxa", ha etzibat, deixant perplex a la majoria de consellers de la cambra. El president del grup parlamentari socialdemòcrata ha titllat "d'apàtica" la política d'inversions de l'executiu i ha afegit, també, que "es malbaraten partides que al final no s'acaben portant a terme".

En el primer torn d'intervencions, el representant del Govern a respondre ha estat el ministre de Finances, Eric Jover. En aquest sentit el responsable de la cartera de Finances ha explicat les línies bàsiques dels pressupostos. "Els ingressos directes tenen una previsió de 87,7 milions d'euros" i els impostos indirectes tenen previst que es disminueixin un 2,4% fins a arribar als 296,9 milions d'euros, ha exposat. El propi ministre Jover ha explicat que "els impostos indirectes són dues terceres parts del pressupost".

Jover ha detallat els increments de cada ministeri on destaquen, per rànquing, els 5,1 milions d'euros de Funció Pública; els 2,9 milions d'euros per a Educació o els 2,4 milions d'euros de Salut. Eric Jover ha catalogat els pressupostos de "projecte equilibrat i que busquen una nova oportunitat amb la cohesió social perquè ningú es quedi enrere".

Carles Naudi, per part de Ciutadans Compromesos; Ferran Costa, per part de Liberals d'Andorra i Carles Ensenyat per part de Demòcrates han mostrat el seu "contentament" amb els pressupostos del Govern i no han estat gaire d'acord amb les esmenes de la totalitat del pressupost que han presentat les dues formacions que estan a l'oposició. Tots tres han coincidit en catalogar els pressupostos com una "eina que permetrà fer mesures importants però amb rigor, diàleg i consens" i han llançat el guant als partits que formen l'oposició perquè "se sumin per així aconseguir un benefici per tot Andorra".

Un altre dels punts calents ha estat l'institut nacional de l'habitatge que, tal com es va informar dimecres, rebrà la primera aportació de deu milions d'euros dels beneficis de la venda d'Avatel per part d' Andorra Telecom. López argumentava dient "vull saber on estan els 10 milions d'euros que diuen que van a l'institut nacional de l'habitatge, ja que és un ens que encara no està creat", una pregunta que ràpidament ha estat contestada per Eric Jover al dir: "Senyor López estem parlant dels pressupostos del 2020 i estem al 2019".

Durant el debat de les esmenes a la totalitat dels pressupostos també s'ha discutit sobre l'entrada d'Andorra al Fons Monetari Internacional. N'hi havia que xifraven el cost d'entrada entre 120 i 140 milions d'euros i n'hi havia d'altres que ho rebaixaven, segur, a menys de 100 milions d'euros, dels quals una part el Govern aconseguiria un retorn.

Al final, les dues propostes d'esmenes a la totalitat dels pressupostos presentades han estat rebutjades per onze vots a favor i setze en contra.