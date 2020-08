Regne Unit obliga a quarantena els visitants provinents d'Andorra

El Regne Unit ha afegit Andorra, juntament amb Bèlgica i les Bahames, a la seva llista de països als quals obligarà a quarantenes. És a dir, qualsevol persona que, des d'aquest dissabte, retorni a les illes britàniques provinent del Principat, haurà d'estar aïllat durant dues setmanes. L'anunci coincideix en el temps amb l'emès pel govern finlandès, que també ha anunciat restriccions i quarantenes als viatgers que provinguin del Principat.

Els anuncis coincideixen amb el repunt de casos a la majoria de països europeus. França i Alemanya superaven aquesta setmana els 1.000 contagis per dia, i Espanya veu com es descontrola la situació a l'Aragó, i com repunten perillosament els casos a Madrid. A Andorra, també hi ha un increment controlat de positius, amb una seixantena d'infectats des que hi va haver el primer rebrot.