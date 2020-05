Repatriats 105 andorrans o residents i el Govern gestiona el retorn de 43 persones més

Un total de 105 andorrans o residents que es trobaven a l’estranger de vacances o altres motius durant l’esclat de la pandèmia, han pogut tornar al país gràcies a la gestió del Govern. Segons ha explicat la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, en la seva compareixença a la comissió legislativa de Política Exterior del Consell General, hi ha també 17 ciutadans més que ja tenen bitllet de tornada i a d’altres 26 se’ls estan facilitant els tràmits per al seu retorn. En aquest sentit, Ubach ha destacat que el ministeri s’ha mantingut actiu però amb els serveis mínims, de la mateixa manera que ho han estat els consolats i ambaixades per facilitar la repatriació dels ciutadans.

Val a dir que des del 29 d’abril, el Govern ha rebut 163 demandes d’estudiants andorrans que estudien a l’estranger i que han demanat ajuda per tornar al país o per poder-se desplaçar-se al seu centre educatiu. La ministra ha declarat que tant França com Espanya permeten la mobilitat sempre que sigui per tornar a casa o acudir a un examen i només amb la condició que aquests estudiants disposin de la targeta de residència pertinent.

Pel que fa al retorn de temporers, la ministra ha confirmat que el pròxim divendres un avió gestionat per Ski Andorra portarà uns 280 argentins i al voltant de 600 persones d’aquest país hauran estat repatriades al final de la setmana. Segons Ubach, el pròxim vol anunciat sortiria dilluns 25 de maig, tot i que ha recordat que “és el govern de l'Argentina qui n'autoritza la sortida”. Preguntada sobre les despeses que s’han generat arran del retorn dels temporers al seu país, ha puntualitzat que “són els mateixos treballadors els que han assumit el cost dels bitllets d’avió. Molts d’ells ja en tenien un i el que han hagut de fer és canviar la data. Només uns casos puntuals no han pogut assumir aquesta despesa i han requerit l’ajuda d’Afers Socials”. Vinculat a aquesta afirmació, la ministra ha volgut destacar l’ajuda que tots els comuns han brindat als temporers. “S’ha treballat constantment amb el consolat argentí a Barcelona perquè s’incorporessin temporers argentins a Andorra als vols que sortien des de Madrid o la capital catalana”, ha dit.

Entre 600 i 700 persones

Durant la seva compareixença, Ubach ha posat sobre la taula el fet que al consolat argentí de Barcelona hi ha registrats com a temporers “entre 600 i 700 persones, mentre que a nosaltres dins el país ens consten uns 2.000”. En aquest sentit, ha assegurat que, “probablement hi ha molts argentins que fan la temporada d’hivern a Andorra i la temporada d’estiu a Espanya, i per això no estan registrats al consolat”, i ha afegit que “caldrà analitzar amb el consolat aquesta situació un cop passi l’emergència sanitària”.

En relació amb això, la ministra ha destacat la bona entesa que s’ha mantingut amb el consolat de Xile i ha avançat que el proper 28 de maig sortirà un vol on viatjaran els xilens temporers que queden a Andorra dels 347 que es tenien registrats.

Pel que fa a la resta, des del Govern s’havien detectat temporers del Brasil (119) i Colòmbia (117) i s’ha mantingut un contacte regular amb els seus consolats. A més, de manera excepcional i mentre no puguin retornar al seu país, s’ha regularitzat la situació de totes aquestes persones perquè puguin estar a Andorra de manera legal.