Representació andorrana en el Congrés del PSC de les Comarques de Lleida, Pirineu i Aran

El president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, la presidenta del PS, Susanna Vela i el secretari d'organització, Pere Baró han assistit com a representants d'Andorra al 10è Congrés del PSC de les Comarques de Lleida, Pirineu i Aran. Una reunió que els ha servit per reivindicar la tasca dels socialdemòcrates i la necessitat de seguir treballant en polítiques que garanteixin el progrés econòmic, la justícia social, el feminisme, l'ecologia i l'equilibri territorial.



Durant el congrés s'ha avaluat la importància del paper de la socialdemocràcia a Europa, clau davant de l'emergència de la dreta: "els partits tradicionals que en algun moment havien mirat cap a la socialdemocràcia i que s'havien apropat i agafat algunes de les seves propostes, ara miren permanentment al que fa l'extrema dreta", ha explicat Pere López, que ha titllat d'acomplexada la seva forma d'actuar. "Els únics que podem frenar aquest creixement som els partits socialdemòcrates. Els valors democràtics i de convivència, de justícia social, la igualtat d'oportunitats i la igualtat de gènere, depenen més que mai de la socialdemocràcia europea".

Pere López ha destacat durant el 10è Congrés del PSC de les Comarques de Lleida, Pirineu i Aran les relacions històriques del PS i el PSOE, "que tot i haver dificultat per tots dos partits després de responsabilitats de govern on hi ha hagut una sèrie de dificultats, sempre s'han mostrat disposats a col·laborar. Continuarem treballant plegats pel bé de Lleida, Catalunya i Andorra", ha manifestat López.

Membres del PS han mantingut una trobada amb el Síndic d'Aran, Paco Boya, i han acordat organitzar conjuntament una trobada amb l'Alt Urgell i Andorra per tractar qüestions pirinenques. "Més enllà de qüestions demogràfiques, són qüestions que tots els territoris comparteixen. Està per decidir si es farà a Aran o a Andorra. Una trobada per tractar temes com la conservació del territori i del patrimoni cultural, temes de promoció del turisme i totes aquelles qüestions que els territoris pirinencs comparteixen".

Pel que fa a la reunió amb la portaveu del Grup Socialista al Congreso de los Diputados Ariadna Lastra, López destaca el valor significatiu de la trobada: "una conversa escaient abans del dia de la dona. Hem parlat de qüestions relatives a la igualtat de gènere, a la cooperació internacional en organismes i institucions internacionals com ara al Consell d'Europa i hem acordat una futura reunió a Madrid amb els màxims responsables del PSOE per seguir mantenint aquestes bones relacions que uneixen els valors socialdemòcrates. Pel que fa a les joventuts, el secretari d'organització del PS, Pere Barò, ha pogut establir contacte amb representants de les Joventuts Socialdemòcrates per començar a treballar en un acte conjunt.

Durant el Congrés, els socialdemòcrates han pogut compartir moments amb l'ambaixador d'Espanya al Principat, l' Àngel Ros; el primer secretari del PSC i president del grup Socialistes i Units per Avançar al Parlament de Catalunya, Miquel Iceta; la delegada del Govern Espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera i amb el diputat socialista al Parlament per Lleida, Pirineu i Aran i Regidor, Òscar Ordeig.