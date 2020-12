El PS retira la pregunta sobre els assessors amb targeta de visita oficial del Govern

La consellera general del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha retirat la pregunta per la qual demanava el llistat d’assessors i personal de relació especial que disposen de targeta de visita oficial del Govern. Per un error tècnic, el document facilitat per l’Executiu no es va obrir correctament i va quedar amagada la informació que es tornava a reclamar en forma de pregunta.



Els consellers i conselleres de la formació socialdemòcrata han formulat al llarg de l'any un ampli ventall de demandes i preguntes a Govern amb l'objectiu d'aclarir la contractació dels serveis d'A2 Security. En aquest ventall s’incloïa la pregunta entrada a tràmit aquest dilluns al matí, que ha estat retirada aquesta mateixa tarda.



Des del PS es lamenta l’error i es confirma que el Govern ja havia facilitat la informació sol·licitada.