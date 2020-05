Ros confia que Andorra entri dins la categoria de turisme domèstic

Que el govern espanyol inclogui Andorra dins la categoria de turisme domèstic permetria l’entrada de visitants per la frontera hispanoandorrana el pròxim estiu. L’ambaixador espanyol, Àngel Ros, confia que l’executiu del seu país farà aquesta excepció, tenint en compte que “en els dos decrets fronterers que ha publicat recentment Espanya, s'ha tingut en compte la singularitat d'Andorra”. Ros ha assegurat que fa pocs dies va transmetre a la seva administració “la voluntat del Govern que el Principat figuri dins la zona de mobilitat espanyola”, tenint en compte la bona gestió sanitària que s’ha dut a terme davant la Covid-19, el baix nombre de casos i el cribratge massiu de la seva població. “Quan hi ha propostes del Govern d’Andorra que afecten el meu govern, la meva obligació com a representant espanyol és transmetre-ho, de manera que es pugui estudiar”, ha puntualitzat l’ambaixador.

Ara bé, Ros ha recalcat que la futura obertura de fronteres només es farà quan hi hagi un acord comú a la Unió Europea “i sempre que la situació ho permeti”. “Espanya mai obrirà fronteres de manera unilateral sinó de manera coordinada amb els altres”, ha matisat. En aquest sentit, ha descartat donar una possible data de reobertura i ha afegit que “la prioritat absoluta és vèncer el virus i no es prendrà cap decisió que pugui tenir efectes negatius sobre la salut de les persones”.