Rosa Quero, nova interventora del comú d'Escaldes-Engordany

La sessió del consell de comú que ha tingut lloc aquest dijous a Escaldes-Engordany ha girat al voltant d'un únic punt, l'acte de jurament de Rosa Quero, que passarà a ser interventora del comú. Quero –que "compta amb la confiança de tot l'equip comunal", tal com ha manifestat la cònsol major, Rosa Gili– ha assenyalat que "aquest càrrec suposa un repte personal i professional molt important".

D'altra banda, ha assegurat tenir constància "que hi ha aspectes dins del comú que s'han de canviar", per la qual cosa, "un cop aterrada em posaré a treballar amb tota la meva il·lusió i energies". Gili ha descrit Quero com una persona de confiança que "farà una molt bona feina", afegint que s'incorpora a un equip de persones "disposades a tirar endavant tots els reptes que ens hem fixat en aquesta legislatura".

Gili abordarà la problemàtica sobre la neteja dels carrers

En nombroses ocasions, els escaldencs han manifestat el seu malestar en referència al fet que alguns espais d'Escaldes-Engordany presentaven una neteja insuficient, un fet que s'arrossega des de l'anterior legislatura. En aquest sentit, Gili ha anunciat que "actuarem el més ràpid possible", assegurant però "que s'ha de ser realista", referint-se en aquest cas a què no poden disposar d'un equip de neteja "les 24 hores del dia".