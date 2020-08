El SAAS ha encarregat el lideratge del nou Projecte de Transformació de El Cedre, a Montserrat Alsina i per tant assumeix les funcions com a Responsable Assistencial. Abans de la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2, El Cedre es trobava en procés d’implantar el nou Model d’Atenció Centrat en la Persona (ACP). Montserrat Alsina es trobava com a assessora del Ministeri de Salut per aquest projecte.