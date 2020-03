Progressistes-SDP considera insuficient el Servei integral d'atenció a la dona

Progressistes-SDP creu que el Servei integral d'atenció a la dona (SIAD) suposa un avenç per Andorra però no saben fins quin punt aquest mecanisme ajudarà a posar en valor els drets de les dones. Durant la roda de premsa celebrada aquest dimarts amb motiu de l'emissió del documental de TV3 'El mirall andorrà', les membres de la Comissió Política Nacional (CPD) de la formació, Elisabet Zoppetti i Laia Moliné, han recordat que ja fa molts anys que s'insisteix en la necessitat d'implementar una llei que garanteixi que totes les dones puguin interrompre voluntàriament el seu embaràs en els tres supòsits bàsics. "No desistirem perquè creiem necessari que les dones puguin decidir per acabar amb maternitats forçades", ha sentenciat Moliné.

La militant progressista ha posat en relleu que, segons dades de la Generalitat, entre el 2013 i el 2017 van avortar fins a 2.015 dones a Catalunya, a banda de les que no es tenen comptabilitzades. Així mateix, ha recordat que el 2014 el Consell General dels Joves va presentar una proposició de llei amb la voluntat de despenalitzar la interrupció voluntària de l'embaràs. Va ser una de les propostes més votades pels joves i "DA va decidir que els alumnes no tenien maduresa suficient" com per debatre assumptes de tant calat. Davant d'aquest fet, Moliné es pregunta "quin nivell de maduresa" té el Govern actual per implementar un servei que només és informatiu i que, a més, no "acompanya" la dona durant el procés, sinó que només li ofereix ajuda ens els moments previs i posteriors del procediment.

En aquest sentit, ha denunciat "aquest plantejament de posar sempre en una balança els drets de les dones i l'estructura del coprincipat", ja que ha recordat que la darrera legislatura es va aprovar la llei qualificada de tècniques de reproducció assistida, signada pel copríncep francès, Emmanuel Macron, on es parla de "desestimació" del fetus en determinats casos.

Pel que fa a l'emissió del documental, Zoppetti ha manifestat el seu desig perquè els testimonis "puguin remoure alguna cosa" al país, i ha tornat a defensar la despenalització de l'avortament argumentant que el fet que hi hagi una llei al darrere no suposa que tothom s'hi hagi d'acollir. A més, i com que SDP no té representació al Consell General, han fet una crida als representants del Partit Socialdemòcrata (PS) perquè entrin una altra proposició de llei a l'arc parlamentari per tornar a debatre aquesta qüestió en profunditat.

D'altra banda, el secretari d'organització de la formació, Josep Lluís Donsión, ha anunciat la creació del comitè parroquial d'SDP a la Massana, el qual estarà coordinat per Moliné.