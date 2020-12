Sàmper admet que s’ha “alentit” la decisió d’integrar Andorra a l’Alt Urgell

Després de l’anunci de divendres en què les autoritats franceses permeten la mobilitat sense més requisit que una autorització que es pot descarrergar per internet que justifiqui una finalitat comercial al país veí, continua el silenci provinent de l’altra banda de la frontera. Aquest dilluns, en la roda de premsa posterior a la reunió del Procicat, l’òrgan del govern català que ha d’autoritzar la petició de les autoritats andorranes d’assimilar el Principat a la comarca de l’Alt Urgell, el conseller d’Interior, Miquel Sàmper, ha admès que el fet d’haver d’estar pendent d’una situació epidemiològica que ha empitjorat els darrers dies a Catalunya, ha alentit la decisió sobre Andorra.



“Ens vam reunir la setmana passada amb els ministres de Salut i d’Interior d’Andorra per estudiar aquesta possibilitat de configurar com una única comarca l’Alt Urgell i Andorra perquè hi ha molta interacció social, laboral i professional. S’està treballant. És veritat que el fet de no haver passat avui de tram ha alentit diverses coses perquè s’està pendent de la situació epidemiològica. Però és veritat que existeix aquesta possibilitat i aquest treball s’està fent entre els ministeris de Salut i Interior i les conselleries homòlogues i és un tema que tractarem en el Procicat per tenir una resposta el més aviat possible”. La propera reunió d'aquest òrgan és prevista per aquest dijous.