A Sant Julià “sorprèn” que Govern prioritzi el multifuncional al vial

Des de Sant Julià, diu el cònsol Josep Majoral, “fa molts anys que estem esperant el vial. Jo entenc que si en aquests anys de més bonança no s'ha fet doncs és perquè no era una prioritat”. En la mateixa línia s'havia expressat el dia anterior el cap de files de TerceraVia, Josep Pintat, quan va recordar que Demòcrates per Andorra ha tingut 9 anys per desenvolupar el projecte, i que si en aquest temps no s'havia executat doncs per alguna cosa deuria ser. En tot cas, Majoral s'ha mostrat comprensiu i resignat a la vegada: “Entenc doncs que el vial avui és menys prioritat que l'any passat, per tant, harem de continuar esperant que l'economia es reactivi”.



En canvi, el tarannà en la resposta del cònsol canvia quan se li pregunta per la priorització d'infraestructures que dibuixa el full de ruta de Govern, que col·loca el recinte multifuncional, tal com reclama el comú de la capital, per davant del vial de sortida del país. Preguntat per si aquest ordre pot tenir una lectura partidista, Majoral respon: “Imagino que darrera de tot això hi ha unes explicacions amb criteris econòmics que vull estudiar amb deteniment. Si aquesta explicació és clara i coherent, no hi hauria d'haver cap problema, però en tot cas, a primera vista, em sorprèn. Em sorprèn que un vial d'accés al país, que es reclama de fa molts anys per les cues que es generen que perjudiquen tant a la gent del país com la de fora quedi per darrera, i en contrapartida, li passi per davant el multifuncional, que cal recordar que el fet de no tenir-lo no ha fet que Andorra no pugui generar activitats. Però haurem d'esperar a conèixer les explicacions més tècniques i econòmiques que han portat a aquesta decisió”.