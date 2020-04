Sant Julià aprova el pressupost dels pròxims anys en una sessió telemàtica

Malgrat les restriccions de moviment i les mesures de confinament, Sant Julià de Lòria ha celebrat aquest dijous una sessió ordinària del consell de comú telemàtica que ha servit per aprovar el marc pressupostari per als exercicis 2020-2023 i el pressupost d’enguany. Una votació que ha comptat amb el suport de la majoria i l’abstenció dels consellers de Desperta Laurèdia. La consellera de Finances, Maria Àngels Marfany, ha detallat que es tracta d’un pressupost “equilibrat”, ja que contempla un import de 15.142.994,25 d’euros tant pel que fa al capítol d’ingressos com al de despeses, el que representa una davallada del 24% respecte del pressupost del 2019. El cònsol major lauredià, Josep Majoral, ha detallat que les principals inversions per aquest exercici tenen a veure amb la creació d’un dipòsit d’aigua a Nagol, un nou magatzem comunal que reemplaçarà el malmès a la zona de la Portalada, una sèrie de millores i implementació de nous parcs infantils i un projecte de participació ciutadana adreçat a l’ embelliment de la parròquia per un import que se situa en els 2,5 milions d'euros.



Majoral ha reconegut que el pressupost “perd una part de possibilitats” a conseqüència de la crisi actual i ha manifestat que estarà subjecte a modificacions al llarg dels exercicis vinents. En aquest sentit, des de la corporació es preveu una davallada en els ingressos que se situa entre el 30 i el 65%. Per fer front a aquestes estimacions, el comú ha aprovat una modificació del calendari fiscal pel 2020 que contempla una exoneració d’impostos, fins al 2021, a totes les empreses de producció local perseguint el producte de quilòmetre zero. Aquesta modificació vol “facilitar al màxim possible a la ciutadania que facin front a la crisi econòmica que ve”, ha detallat Majoral. Respecte al projecte de la tirolina, defensat en tot moment per l’anterior corporació, el cònsol major ha reconegut que el pressupost no compta amb cap partida per fer el giny realitat, ni en aquest ni en els exercicis vinents.



Pel que fa al capítol de despeses, el líder de la minoria, Cerni Cairat, ha lamentat que es destini un milió d’euros a Naturlandia perquè “pot representar un greuge comparatiu envers la parròquia”. “És la mateixa quantitat d’anys anteriors i hauríem de fer que el parc costés el mínim possible en benefici del comú i aportar recursos a altres partides”, ha afegit. Per a Desperta Laurèdia hi hauria d’haver una modificació del pressupost que passés per “pressupostar més recursos per a ajuts socials perquè podem patir un increment de demandes als serveis socials”. Des de la formació també s’ha lamentat no poder comptar ja amb el full de ruta que seguirà d’ara endavant l’ecoparc, tot i que han reconegut que “som conscients que la situació requereix que els esforços se centrin per una altra banda”. Majoral ha assenyalat que Naturlandia tindrà aquest any “menys visitants”, ja que no hi haurà una arribada tant elevada de turistes, i s’espera que arribin entre un 20 i un 40% menys d’ingressos.



Durant la sessió també s’ha anunciat que el Govern ha requerit als comuns una aportació al fons de solidaritat de 10 milions d’euros provinents de les transferències comunals. En aquest sentit, Cairat ha manifestat que caldrà saber “en quina mesura afectarà aquesta crisi a la parròquia” tenint en compte la situació econòmica del comú. Així mateix, lligat a aquest aspecte, el cònsol major ha anunciat que la setmana vinent s’obrirà un compte bancari on tots els responsables polítics, funcionaris o ciutadans podran fer aportacions econòmiques que revertiran a la parròquia. Es tracta, per tant, d’una proposta que Desperta Laurèdia havia fet arribar a la majoria.