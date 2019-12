Serra: “De la satisfacció a l’eufòria hi ha hagut deu vots de diferència”

“De la satisfacció a l’eufòria hi ha hagut deu vots de diferència”. D’aquesta manera s’ha referit el secretari general de Demòcrates, Jaume Serra, als resultats obtinguts per la formació política aquest diumenge, afegint que DA ha estat capaç “d’engrescar la gent i ser una força aglutinadora”. També s’ha mostrat satisfet el president del partit, Xavier Espot, que ha subratllat el “suport incontestable” per part dels electors, afegint que han aconseguit “el 38,72% dels vots” front el 25,3% del PS. “És evident que DA, sols o en coalició, ha obtingut el suport majoritari” dels votants, ha afegit, subratllant el fet que hagin aconseguit 49 dels 80 consellers i que “sols o en coalició” governin en cinc de la set parròquies, és a dir, sobre un 70% de la població, ha subratllat.

De la mateixa manera que ja ho havia fet diumenge a la nit, Espot ha destacat que malgrat la derrota, els resultats a Escaldes-Engordany han estat “excel·lents” i ha valorat la figura de Miquel Aleix. Quant al fet de si hagués estat millor que haguessin anat en coalició amb forces com Liberals, Espot ha destacat que se li fa difícil “fer projeccions” i ha afegit que ell va “prometre” que qui tindria la darrera paraula seria el comitè parroquial, que va prendre la decisió d’anar en solitari.



Sobre el fet de si això el reforça davant posicionaments com el de l’excap de Govern Toni Martí, que defensava que no es fes el pacte, ha remarcat que “això no era Xavier Espot o Toni Martí” sinó que del que es tractava era de respectar el que la formació decidís. I sobre el fet de si la victòria a Andorra la Vella reforça Conxita Marsol com a futurible aspirant a ser cap de Govern, Espot ha manifestat que ella és “una enamorada de la parròquia i de la feina i una apassionada de la gestió comunal” i que volia “guanyar les eleccions” per poder plasmar “projectes molt interessants”. Per tant, ha incidit que en els propers quatre anys Marsol estarà plenament dedicada a aquesta tasca comunal i que més endavant ja es veurà què pot passar.

El president del partit ha volgut incidir en el fet que aquests resultats també demostren que “no hi ha hagut un vot de càstig al Govern de coalició”. Al contrari, creu que li donen “tranquil·litat i oxigen” per implementar el programa pactat.

Una altra dada que des de Demòcrates s’ha volgut valorar és l’increment de l’ abstenció. D’aquesta manera, Espot ha apel·lat, com ho va fer diumenge, a la “corresponsabilitat” de les diferents forces polítiques. Al seu torn, Serra ha detallat que cal treballar per millorar certs mecanismes de vot, com el que es fa per correu i, en aquest sentit, Espot ha recordat que ja es treballa des del Consell General per introduir canvis en el vot per correu i en facilitar, també, el de les persones amb discapacitat.



Espot ha destacat que sovint, per mimetisme amb el que passa als països veïns, es tendeix a pensar que les eleccions comunals (com les municipals) no són tan important però ha recordat que els comuns “tenen molta capacitat econòmica i més competències” que un ajuntament i creu que cal que això la ciutadania ho valori.



Sobre el fet de si caldria facilitar que els residents poguessin votar a les eleccions, Espot ha destacat que cal fer aquest debat de manera més “pausada” i en aquest sentit ha manifestat, de la mateixa manera que Serra, que incrementar el cens no vol dir, necessàriament, un increment de la participació. Sobre aquesta abstenció, la secretària d’organització de Demòcrates, Rosalina Areny, ha recordat que una de les causes pot haver estat el “desgast” pel fet que hi hagi hagut dos comicis en un sol any i també ha manifestat que també pot ser que molts estudiants estiguessin fora del país.