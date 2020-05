El Sipaag manté que el Govern no ha plantejat retallar la tretzena paga

El Sindicat del Personal Adscrit a l'Administració General ( Sipaag) nega que una de les opcions que el Govern hagi posat sobre la taula en les negociacions obertes per racionalitzar i optimitzar les despeses de l'administració en el marc de la crisi sanitària sigui la retallada de la tretzena paga que reben els treballadors públics. "El Govern mai ha posat sobre la taula el tema de la tretzena paga ni tampoc fer suspensions temporals dels contractes laborals", ha emfasitzat el president del sindicat, Lluís Anguita, lamentant que hi hagi qui vulgui assenyalar els funcionaris com "els dolents". "Sempre que passa alguna cosa es culpa els funcionaris", ha lamentat, afegint que creuen que hi ha qui fomenta aquest enfrontament ja que "a algú no li interessa el bon tarannà" amb què s'estan desenvolupant les converses entre la ministra de Funció Pública, Judith Pallarés, i els sindicats.

Anguita ha manifestat que les converses amb la titular de Funció Pública s'estan desenvolupant d'una manera molt positiva i ha subratllat la "bona entesa" que hi ha entre les parts. Ha recordat que des del Sipaag s'han fet arribar a la ministra una vintena de propostes i que ara encara s'estan negociant. Precisament aquest dimarts s'ha celebrat una nova trobada i des del sindicat emfasitzen el fet que des del ministeri s'escoltin les propostes i hi hagi un diàleg sobre les mateixes.

És per això que lamenten que es vulgui 'intoxicar' en certa manera aquestes bones relacions afirmant, a més, coses que "no són certes". D'aquesta manera, ha recordat que en contra del que moltes persones han comentat a les xarxes o del que ha sortit publicat als mitjans els funcionaris no reben una paga extra, sinó que tenen el sou dividit en tretze pagues. I ha reiterat que des de l'executiu no s'ha plantejat que aquest tretzè pagament del sou sigui retallat.